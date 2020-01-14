UEFI nedir? UEFI kurulum ve format işlemleri için bilinmesi gerekenler

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Birleşik Genişletilebilir Ürün Yazılımı Arayüzü anlamına gelen UEFI, işletim sistemi olmadığında donanımı kontol eden bir yazılım olan BIOS'un yerine tasarlanan bir özelliktir. BIOS'dan daha gelişmiş olan UEFI, bilgisayarın daha hızlı ve donanım birimleriyle daha uyumlu çalışmasını sağlar. Üst düzeyde güvenlik sağlayan UEFI, cihaza takılabilen tüm belleklere erişim sağlama olanağı tanıyor.

UEFI kurulum ve format işlemleri nasıl yapılır?

İlk olarak UEFI'nin bir işletim sistemi olmadığını belirtmekte fayda var. Sistemde UEFI yoksa kurulum veya format atma işlemi yapılamaz. Fakat, Windows'un yeni nesil işletim sistemlerinde UEFI, işletim sisteminin kurulum modunda kuruluyor. Kurulum işlemi ise oldukça kolay. İlk olarak bilgisayarınıza bir kurulum medyası takın. Ardından boot seçeneklerinden UEFI'yi seçerek kurulum medyanızı başlatın. Bu adımları takip ederek UEFI kurulum ve format işlemlerini tamamlayabilirsiniz.