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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
02.10.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Üçüncü nesil AMD Ryzen PRO serisi işlemciler tanıtıldı

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Üçüncü nesil AMD Ryzen PRO serisi işlemciler tanıtıldı

AMD, yaptığı duyuruyla birlikte, yeni AMD Ryzen PRO 3000 serisi masaüstü işlemci ailesiyle birlikte, yeni Radeon Vega Grafikli AMD Ryzen PRO işlemciler ve Radeon Vega Grafikli AMD Athlon PRO işlemcilerin satışa sunulduğunu açıkladı.

AMD Ryzen PRO ve Athlon PRO masaüstü işlemciler güçlü performans, dahili güvenlik özellikleri ve kurumsal sınıf güvenilirliği birleştirerek işinizi halletmenizi sağlıyor. 2019’un son çeyreğinde başlamak üzere HP ve Lenovo’nun AMD Ryzen PRO ve Athlon PRO masaüstü işlemcileriyle güçlendirilmiş, dayanıklı kurumsal masaüstü PC’ler de satışa sunulmuş olacak.

HP ve Lenovo’nun kullanışlı tasarımlarını güçlendiren ve her türlü ofis ortamına uyması için tasarlanan AMD Ryzen 9 PRO 3900, AMD Ryzen 7 PRO 3700 ve AMD Ryzen 5 PRO 3600 işlemcileri, gelişmiş 7nm “Zen 2” çekirdek mimarisi üzerine inşa edildi. Ailenin tepesinde yer alan AMD Ryzen 9 PRO 3900 işlemci, herhangi bir kurumsal işlemcide bulunan en yüksek çekirdek ve iş parçacığı sayısı sunuyor. 12 çekirdek ve 24 iş parçacığına kadar performans sunan bu işlemciler, en zorlu iş ortamları için yüksek performans ve yüksek verimlilik sağlarken, güç tasarrufunu performanstan ödün vermiyor.

AMD Ryzen PRO 3000 serisi işlemciler, kurumsal masaüstü bilgisayarlar için rekabetçi performans sunuyor:

- Ryzen 9 PRO 3900 ve Ryzen 7 PRO 3700, aynı güç kullanımında rakiplerinden 2 kata kadar daha hızlı performans sunarken, serin ve sessiz bir PC kullanım ortamı sağlar;

- Ryzen PRO işlemciler, içerisinde finansal hizmetler, bilim ve enerji gibi farklı endüstrilerde simülasyon çalıştırmaktan denklem çözmeye kadar, rakiplerine göre %127’ye kadar daha hızlı veri işleme gücü sunar.

- En gelişmiş 7nm SoC ve seçili modellerde 65W TDP değerinde 12 çekirdeğe kadar “Zen 2” çekirdek mimarisi ile dikkat çekiyor.

Her AMD Ryzen PRO işlemci, kullanıcının bilgisayarını korumaya yardımcı olmak için, AMD GuardMI teknolojisini kullanan, güçlü ve dahili bir güvenlik yardımcı işlemcisi barındırıyor. AMD Memory Guard tam sistem bellek şifrelemesi ile cold boot saldırılarına karşı savunmaya yardımcı olurken, AMD teknolojisi ile Windows Security, Lenovo ThinkShield ve HP Sure Start gibi OEM güvenlik özelliklerini destekliyor.

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