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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.09.2019 - 02:41, Son Güncelleme:

Ücretsiz WiFi kullananları bekleyen tehlike

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Ücretsiz WiFi kullananları bekleyen tehlike

Mobil cihazların günlük yaşamın ve giderek çalışma hayatının merkezi haline geldiği günümüzde, hemen her konuda hayatımızı kolaylaştıran mobil uygulamaların bir siber tehdit unsuru haline dönüşmemesi için çok dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü bazı mobil uygulamalar bilgisayarınızı ya da cep telefonunuzu ele geçirmekle kalmıyor, verilerinizi güvenli şekilde geri alabilmeniz için sizden fidye de isteyebiliyor.

Bu tarz kötü amaçlı yazılımların, cep telefonlarında bankacılık ve benzeri kişisel veri içeren birçok uygulamayla aynı ortamda olduğu düşünülecek olursa, ne kadar büyük bir tehdit yaratabilecekleri daha iyi anlaşılır. Fidye bankacılığının en yeni aşaması olan ve adına ‘Bankacılık truva atları’ da denen kötü amaçlı yazılım bankacılığı, mobil cihaz kullanıcılarının banka kimlik bilgilerini ve kredi kartı bilgilerini çalmaya odaklanır. 

Erişim izinlerini kaldırın

Innovera Danışmanlık Servisleri İş Geliştirme Direktörü Burak Tahmaz, cep telefonlarına indirilen uygulamalarda ilk tehlikenin okunmadan verilen onaylar ve veri paylaşımıyla başladığını söyledi. Tahmaz, “Daha uygulamayı yüklerken sizden bazı yetkiler alır. Bu izinler sizin cep telefonunuza, siz o uygulamayı kullanmasanız bile sizin verilerinizin dışarıya akmasını ve verilerinizin üçüncü bir kuruluşla paylaşımına olanak sağlar. Biz kendi elimizle verilerimizi ve bilgilerimizi paylaşıyoruz. Yapmanız gereken uygulama ayarlarından erişim izinlerini kaldırmak ve harcayacağınız 1 dakika ile güvenliğinizi sağlamak…” dedi. 

Ücretsiz WiFi hatları büyük tehlike

Burak Tahmaz, ücretsiz WiFİ ağlarıyla ilgili olarak da “O hatlarda, o ağda sizin haricinizde kimlerin olduğunu, hangi şartlarla orada olduğunu, hangi faaliyetler için orada olduğunu bilemiyorsunuz. Sizden özel doğrulama verisi almayan herhangi bir ağdan faydalanmamanız gerekiyor” uyarısında bulundu. 

Mobil güvenlik reçeteniz 

Innovera, mobil cihaz kullanıcılarının alması gereken güvenlik tedbirlerini 10 maddede özetledi: 

1- Uygulama indirirken dikkatli ve seçici olun

2- Her uygulama indirdiğinizde izin penceresini dikkatlice okuyun

3- Telefonunuzu şifreyle koruyun

4- Bankacılık uygulamalarını link kullanarak indirmeyin

5- Erişim izinlerini kaldırın

6- Halka açık WiFi hatlarına girmeyin

7- Başkalarının hesaplarınıza erişmesini engellemek için ekstra güvenlik kalkanı kullanın

8- Hassas bilgileri telefonunuzda saklamamaya çalışın

9- İhtiyaç olmadığı durumlarda Bluetooth'u kapatın

10- Cep telefonunuzu satarken ya da tamire gönderirken sim kart bilgilerinizi silin

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