Ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunan işletmelere önemli uyarı

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un büyük şirketleri ilgilendiren log kaydı tutma zorunluluğu artık KOBİ’leri ve hizmet sunan işletmeleri de yükümlülük altına alıyor. İnternet erişimini ücretli ya da ücretsiz bir şekilde müşterilerine sunan işletmelerin, erişim kayıtlarını tutmaması veya saklamaması ceza almalarına yol açacak. Şirketler için 5651 sayılı kanuna yönelik uyum danışmanlığı hizmeti sunan Siberasist Genel Müdürü Serap Günal’a göre, işletmenin internet ağından yararlanılarak işlenilen suçlar ve olumsuz davranışlara karşı mücadele için işletmelerin hızlıca yasa gerekliliklerini yerine getirmesi gerekiyor.

Log Kaydını Tutmayan İşletmelere Ceza



Günümüzde hemen her yerde internet erişimine sahip olan kullanıcıların en çok tercihi ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunan işletmeler oluyor. Bugüne kadar işletmenin sunduğu internet erişimi ile birlikte dijital ortamda birçok işlemi gerçekleştiren müşterilerin işleyebilecekleri suçların tespiti ve takibi göz ardı ediliyordu. 5651 sayılı kanunla birlikte işletmelerin karşılaşabilecekleri sorunlarla mücadeleye yeni bir kapı açılıyor. Hem müşterilerin işleyecekleri suçlar hem de siber saldırıların tespitini yapabilme adına gerçekleşen eylemleri kayıt altına alma işlemi olan loglama zorunluluk haline geldi. Daha çok büyük şirketlerin gündeminde olan log kaydının tutulmasının artık işletmeleri de kapsadığına dikkat çeken Serap Günal, kanun gereği log kaydını tutmayan ve 2 yıl boyunca saklamayan işletmelerin ceza alacağının altını çiziyor.

İşletmelerin 5651 Sayılı Kanuna Uyumlu Olması Gerekiyor

Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte konu karşısında bilgisi yeterli olmayan işletmelerin, hem hukuki hem de teknik gereklilikler için profesyonel destek alması gerekiyor. İşletmenin sahip olduğu ve yerine getirmesi gereken yükümlülükleri için teknik altyapılarını uygun hale getirmesi, cezalarla karşılaşmamasını sağlıyor. Daha önce hiç log kaydı tutmamış ve teknik gereklilikleri yerine getirmemiş olan işletmelerin kesinlikle destek alması gerektiğine dikkat çeken Serap Günal, kanunun bir işletmeden yerine getirmesini istediği yükümlülüklerin eksiksiz sağlanması için işletmelerin sağlam bir teknik altyapıya sahip olması gerekiyor.



