Ücretsiz Spotify hangi özelliklerle geliyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriÜcretsiz Spotify hangi özelliklerle geliyor?
GeriTeknoloji Ücretsiz Spotify hangi özelliklerle geliyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.03.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Ücretsiz Spotify hangi özelliklerle geliyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ücretsiz Spotify hangi özelliklerle geliyor?

Dünyanın önde gelen dijital müzik platformlarından Spotify, kullanıcılara hem ücretli hem de ücretsiz seçenekler sunuyor. Dilerseniz hiçbir ücret ödemeden de uygulamayı belli sınırlamalar çerçevesinde kullanabiliyorsunuz. Peki ücretsiz Spotify ile neler yapabilirsiniz?

En etkin kullanım için Spotify Free’nin özellikleri:

Mobil Veriden Tasarruf: “Data Saver” modunu etkinleştirip, veri tasarrufu ile daha az mobil veri kullanarak müzik dinleyebilirsiniz. Data Saver modu, dinlenilen müziği daha az mobil veri kullanacak şekilde optimize eder. Özellikle wi-fi bağlantısı olmadığında idealdir. Müzik dinlerken, internet paketinizden tasarruf etmek için tek yapmanız gereken, Ana Sayfa’dan Ayarlar’a gitmek ve Data Saver modunu açmak.

Size Özel: Burada her şey size özel! Çünkü Spotify, platforma girdiğinizde size en sevdiğiniz sanatçıları soruyor ve buradaki tercihlerinize dayanarak müzik zevkinize uygun çalma listeleri sunuyor. Kişiye özel çalma listelerine Ana Sayfa’dan kolayca ulaşmak mümkün.

Müziğin Kontrolü Sizde! Seç-Dinle Çalma Listeleri: Müzik dinlerken kontrol artık sizde! Size özel oluşturulan 15 adet Seç-Dinle çalma listesi üzerinden herhangi bir şarkıyı dinleyebilir üstelik dilediğiniz sırada dinleyip, istediğiniz kadar şarkı atlayarak en sevdiklerinize anında ulaşabilirsiniz.

Zevkinize Uygun Çalma Listeleri Oluşturma: Hafta sonu partisinin DJ’yi olmak isteyenlere ya da spor yaparken, ders çalışırken veya oyun oynarken kendisine eşlik eden şarkılar hep yanında olsun isteyenlere… Spotify Free’de kullanıcının her anı için müzik var, hem de kendi istedikleri şarkılarla. Nasıl mı? Tarzınıza ya da o anki modunuza uyun çalma listeleri oluşturabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, istediğiniz şarkıları aramanız, çalma listesine dahil etmeniz ve bu listeye bir isim vermeniz. Hatta ön izleme bile yapılabiliyorsunuz. Sizin oluşturduğunuz çalma listeleri de Spotify’ın radarında, çünkü Spotify, kullanıcının kendi çalma listelerindeki tercihlere göre kişiselleştirilmiş çalma listeleri ve şarkılar sunmaya aralıksız devam ediyor.

Geri Bildirim ve Kullanımı Kolaylığı: Müzik dinlerken hangi şarkı ve sanatçıları sevdiğinizi KALP (ya da GİZLE) simgeleri ile işaretleyebilirsiniz. Sevdiğiniz şarkıları Favorileri çalma listesine kaydetmek için KALP simgesine, dinlemek istemediği şarkıları gizlemek için ise GİZLE simgesine tıklamanız yeterli. Spotify, müzik dinleme tercihlerinize ve seçtiğiniz şarkılara verdiğini geri bildirimlere göre size özel çalma listelerini sürekli güncelliyor, geliştiriyor.  

Telefonun otomatik tuş kilidi devrede olsa da müzik susmuyor: Spotify Free’de telefonun otomatik tuş kilidi devreye girince ya da telefonunuzu çantaya attığınızda ekran değişse de müzik kesilmiyor.  

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?