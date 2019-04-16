Uçakta internete bağlandı, hayatı karardı!
Uçağa bindiğinde olacaklardan habersiz yolculuğu süresince internete bağlanan bir yolcu, ay sonu gelen telefon faturasıyla büyük şok yaşadı.
Uçaklarda internete bağlanmak artık lüks bir durum değil; zira özellikle uzun uçuşlarda bazı havayolu şirketleri, yolcularına bu imkanı tanıyor ve yolcular yolculukları süresince internete girebiliyor. Sadece uçağın kalkışı ve inişi sırasında internete bağlanmak söz konusu olmuyor. Diğer yandan Brüksel'den Dubai'ye giden bir uçak yolcusu, yolculuğu süresince uçaktaki interneti kullandı; ancak gelen faturayla şaşkına döndü: 5 bin 463 euro. Peki bu gerçekten mümkün mü?
Telefon operatörünün uçuşta internet hizmeti olmadığı, bu nedenle yolcunun uçak şirketince yüksek fiyatlı uydudan internet bağlantısına aktarıldığı kaydedildi.
Telefon operatörü yetkilisi, normal durumlarda internet kullanımının 60 avroyu geçtiğinde uyarı mesajı gönderildiğini ve kullanımın otomatik olarak bloke edildiğini ancak söz konusu kişinin telefonundan bu seçeneği kaldırdığını bildirdi.
Fatura karşısında "şaşkınlığa" uğradığını belirten kullanıcı ise kendisine uyarı mesajının uçuş sonlandığında geldiğini iddia etti.
Belçika'dan Dubai'ye uçuşlar sezona göre 500 ila 1000 avro arasında değişiyor. Telefon operatörü, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını, uçak biletinden çok daha pahalıya gelen telefon faturası için kullanıcıyı uyaracaklarını ve çözüm yolu bulmaya çalışacaklarını açıkladı.
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