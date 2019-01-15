Uçaklarda ücretsiz WiFi dönemi başlıyor
Özellikle uzun mesafeli uçuşlarda kullanıcılar için oldukça hayati bir konu olan internet, belirli bir ücret karşılığında kullanıcılara sunuluyor. Ancak Norwegian Air, alanında bir ilki yaparak WiFi hizmetini tamamen ücretsiz verecek.
Norwegian Air, uçuşlarda ücretsiz internet için önemli bir adım atıyor. Aslında bedava internet Avrupa hatlarında pek çok uçuşta var; ancak uzun mesafeli uçuşlarda yani transatlantik uçuşlarda bu politika uygulanmıyordu. Şimdi ise Norwegian Air, uzun mesafeli uçuşlar dahi söz konusu olsa interneti yolcularına ücretsiz sunmayı planlıyor.
Her ne kadar şirket yüksek hızda WiFi hizmetini uzun uçuşlarında sunacağını belirtse de, detaylı bir araştırma yapıldığında yolcuların dikkat etmesi gereken bazı noktalar beliriyor. Öncelikle Wi-Fi hizmeti şu an şirketin hem tüm transatlantik filosunu kapsamıyor; ki bu önemli bir nokta.
Diğer yandan Netflix ya da YouTube videoları izlemek gibi tercihleriniz varsa, 3 saatlik Premium paket için 14,95 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Temel pakette ise e-posta alıp gönderme ya da Instagram'da fotoğrafları görüntüleyebiliyorsunuz.
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