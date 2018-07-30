Uçaklara yapışıp tamir eden 'böcek'ler sahneye çıktı!

Rolls-Royce, geçtiğimiz hafta hava aracı motorlarının incelenmesine ve tamirine yardımcı olabilecek bir grup küçük robot tanıtmıştı. Bu küçük robotlar hâlâ geliştirilme aşamasında olsalar da, daha hızlı, daha az uğraş gerektiren motor incelemelerine ve daha ucuz motor bakımına imkan tanıyacak. Farnborough Airshow'da sergilenen bu teknolojiler üzerinde diğer firmalarla ve Nottingham Üniversitesi ile Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ile beraber çalışılıyor.

Swarm robotları teorik olarak bir motorun içine yerleştirilerek küçük kameralarla içeriye bir bakış sunabilecek küçük, hamamböceğinden ilham alan robotlar olarak tanımlanabilirler. Bu şekilde, bir denetimin gerçekleşmesi için motorun uçaktan çıkartılması gerekmeyecek. Harvard Üniversitesi araştırmacıları, şu ana kadar bu tür işler için hala çok büyük olan robotları küçültmek için çalışıyorlar.

Swarm robotlarının yanı sıra, Rolls-Royce bir de motor içine gömülebilen periskop benzeri bir robotu da tanıttı ve bu robot her zaman yapılması gereken herhangi bir onarımlara dikkat edecek. Tanıtılan bir çift yılan benzeri robot da ve esnek tasarımları ile bir motorda bir endoskop gibi ilerleyebilecek ve daha sonra onarım yapmak için birlikte çalışabilecekler. Son olarak Rolls-Royce, hemen herkes tarafından motora yüklenebilen ve uzaktan kumanda edilebilen robotları tanıttı ve bu da uzmanların belirli onarımları gerçekleştirmek için bir uçağın konumuna gitmesi gerekliliğini ortadan kaldırabilecek.



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