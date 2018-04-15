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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
15.04.2018 - 19:11, Son Güncelleme:

Uçak ve uyduları konuşturacak yerli ortaklık

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Uçak ve uyduları konuşturacak yerli ortaklık

Türkiye'nin havacılık, uzay ve savunma sanayisine yönelik projelerinde kullanılacak haberleşme sistemlerinin üretimi için yerli kabiliyetlerin birleştirildiği bir ortaklık hayata geçirildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), yürüttüğü iddialı projelerdeki yerli çözümleri artırmak için çeşitli girişimlerde bulunuyor.

Projelerde görev alacak insan kaynağının yetiştirilmesi için arayışlarını sürdüren TAI, bir yandan da Türkiye'de oluşturulan kabiliyetlerden faydalanmak için farklı iş birliği modellerine başvuruyor.

TAI, bu kapsamda, yürüttüğü projelerin kritik bileşenlerinden haberleşme sistemleri için stratejik bir ortaklığa gitti. TAI, MMT Holding AŞ bünyesinde yer alan ve uzun süredir birlikte çalıştığı bilişim şirketi CTech'e ortak oldu.

Bu ortaklıkla, ulusal ve uluslararası pazarlara sunmak üzere havacılık, uzay sanayisi, savunma ve telekomünikasyon alanlarında müşterek çözümler geliştirilecek, üretim, modernizasyon, sistem entegrasyonu ve benzeri alanlarda faaliyet gösterilecek. Söz konusu ortaklıkla bugüne kadar geliştirilen çözümlerin nitelikleri artırılacak.

TAI'nin yürüttüğü insansız hava aracı (İHA), Milli Muharip Uçak ve uydu projelerinde bu ortaklıktan çıkacak çözümlerden yararlanılacak.

Geliştirme süreleri kısalacak, yerli ürünler artacak

CTech, savunma, güvenlik ve ilgili alanlarda yerli ürünler geliştirmek amacıyla faaliyet gösteriyor.

Türkiye'nin yurt dışından temin ettiği çeşitli ürün ve hizmetlere karşı özgün çözümler oluşturan CTech, güvenli uydu haberleşme sistemleriyle dikkati çekiyor. Şirket, bu alanda dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu frekans atlamalı uydu haberleşme modemini geliştirme başarısını gösterdi.

Şirket, Türkiye'nin ana platform üreticilerine yerli alt sistemler üretme stratejisiyle hareket ediyor. Bu strateji, şirketin özgün ürün sayısını artırırken, savunma, havacılık ve haberleşme sanayilerindeki yerlileştirme hedefine de katkı sağlıyor.

TAI ile yapılan ortaklık şirkete geliştirme, test ve ürünleştirme konularında önemli olanaklar sunacak. Böylece ürün geliştirme süreleri kısalacak, daha geniş test olanaklarından yararlanılacak, ürün çeşitliliği artırılacak. 

Bu ortaklığın doğal sonuçlarından biri de TAI'nin platformlarındaki CTech ürünlerinin sayısının artması olarak ortaya çıkacak.

ANKA-S için uydu terminali geliştiriyor 

Bugüne kadar ithal hava uydu terminallerini kullanan Türkiye, CTech tarafından geliştirilen hava uydu terminaliyle yerli olarak tasarlanan ve üretilen ilk ürüne kavuştu.

TAI ile ANKA-S'te kullanılabilecek uydu terminali üzerinde çalışan şirket, ilerleyen dönemde uydu kontrollü İHA'larda önemli bir yerlileştirmeye daha imza atmaya hazırlanıyor.

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