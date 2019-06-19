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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
19.06.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Uçak motoru revizyon hizmeti artık THK'de veriliyor

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Uçak motoru revizyon hizmeti artık THK'de veriliyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden onay alan THK bünyesindeki Teknik AŞ tarafından piston motor revizyon hizmetleri verilmeye başlandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden onay alan Türk Hava Kurumu (THK) bünyesindeki Teknik AŞ’de piston motor revizyon hizmeti sunulmaya başlandı.

THK Teknik AŞ Genel Müdürü Rahmi Ötüken, 400 (HP) beygir gücüne kadar pistonlu “Lycoming ve Continental” model motorlara 25 yılı aşkın süredir revizyon hizmeti verdiklerini anlattı.

Ötüken, THK Teknik’in kuruluşundan bu yana sivil havacılık alanında bayrak taşıyıcı rolü üstlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“B2 pistonlu motorların revizyonlarını yaptıktan sonra mekanik ve elektronik ortamda PLC sistemle çalışan mikro denetçiler sayesinde motordan alınan anlık verileri kaydediyoruz. Aynı zamanda test edebilen ve tamamı yerli olan Motor Test Veri ve Otomasyon Ünitesi'ni, kendi öz kaynaklarımızla tamamladık. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli onayları alarak 2018 yılında faaliyete geçirdik. 2 bin saat uçuş aralığında uygulanma zorunluluğu olan piston motor revizyon hizmetlerini müşterilerimize başarılı bir şekilde sunmaktayız”

THK Teknik revizyon tesislerini hastaneye benzeten Ötüken, deneyimli personel tarafından uçak motorlarının görünmeyen hasarlarının belirlenmesi için tahribatsız kontrol işlemlerine tabi tutulduğunu anlattı.

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