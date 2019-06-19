Uçak motoru revizyon hizmeti artık THK'de veriliyor
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden onay alan THK bünyesindeki Teknik AŞ tarafından piston motor revizyon hizmetleri verilmeye başlandı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden onay alan Türk Hava Kurumu (THK) bünyesindeki Teknik AŞ’de piston motor revizyon hizmeti sunulmaya başlandı.
THK Teknik AŞ Genel Müdürü Rahmi Ötüken, 400 (HP) beygir gücüne kadar pistonlu “Lycoming ve Continental” model motorlara 25 yılı aşkın süredir revizyon hizmeti verdiklerini anlattı.
Ötüken, THK Teknik’in kuruluşundan bu yana sivil havacılık alanında bayrak taşıyıcı rolü üstlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
“B2 pistonlu motorların revizyonlarını yaptıktan sonra mekanik ve elektronik ortamda PLC sistemle çalışan mikro denetçiler sayesinde motordan alınan anlık verileri kaydediyoruz. Aynı zamanda test edebilen ve tamamı yerli olan Motor Test Veri ve Otomasyon Ünitesi'ni, kendi öz kaynaklarımızla tamamladık. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli onayları alarak 2018 yılında faaliyete geçirdik. 2 bin saat uçuş aralığında uygulanma zorunluluğu olan piston motor revizyon hizmetlerini müşterilerimize başarılı bir şekilde sunmaktayız”
THK Teknik revizyon tesislerini hastaneye benzeten Ötüken, deneyimli personel tarafından uçak motorlarının görünmeyen hasarlarının belirlenmesi için tahribatsız kontrol işlemlerine tabi tutulduğunu anlattı.
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