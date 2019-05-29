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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.05.2019 - 08:33, Son Güncelleme:

Uçağı sırtlayan robot, gücüyle dikkatleri üzerinde topladı

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Uçağı sırtlayan robot, gücüyle dikkatleri üzerinde topladı

Gelecekte insanlığın elinden işlerini alacağından korkulan ve her geçen gün yeteneklerini geliştiren robotlar şimdi de gücüyle ön planda. HyQReal adındaki bu özel dört bacaklı robot, uçak çekebilecek kadar güçlü!

HyQReal, özel bir robot ve uçağı çekmeyi başarmasından dolayı da şu sıra dünyanın gündeminde. Dynamic Legged Systems Lab tarafından geliştirilen robot köpek HyQReal, 3 bin 300 kg ağırlığındaki Piaggio P180 Avanti yolcu uçağını çekebilecek güce sahip. Gerçekten inanılmaz! DLS'nin üst seviye tork kontrollü hidrolik dört bacaklı robotu, Boston Dynamics robotu SpotMini'den çok daha farklı bir görüntüye sahip. Boston Dynamics'in robotu ince ve narin bir görüntüye sahipken, HyQReal sağlam ve kalıplı bir yapı ile gücünü sergiliyor.

Uçak çekebilen yönüyle daha çok konuşulan robotun tek işlevi elbette bu olmayacak. Örneğin bu robot aktif rol almaya başladığında acil durum senaryolarında devreye girecek ve örneğin afet gibi durumlarda ön plana çıkarak hayat kurtaracak. 

Dış cephesi de hayli dayanıklı olan robotun titanyum vücudu, su ve toza karşı da onu daha dayanıklı bir hale getiriyor. 130 kg ağırlığı, 90cm boyu ve 1.3m uzunluğu ile HyQReal büyük denilebilecek boyutlara sahip. Bu ağırlığın bir kısmı, ünite başına 15kg olan ve iki saatlik güç sağlayan bataryalardan kaynaklanıyor.

HyQReal'in uçağı çektiği görüntülere aşağıdaki YouTube görüntülerinden ulaşabilirsiniz:

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