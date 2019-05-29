Uçağı sırtlayan robot, gücüyle dikkatleri üzerinde topladı
Gelecekte insanlığın elinden işlerini alacağından korkulan ve her geçen gün yeteneklerini geliştiren robotlar şimdi de gücüyle ön planda. HyQReal adındaki bu özel dört bacaklı robot, uçak çekebilecek kadar güçlü!
HyQReal, özel bir robot ve uçağı çekmeyi başarmasından dolayı da şu sıra dünyanın gündeminde. Dynamic Legged Systems Lab tarafından geliştirilen robot köpek HyQReal, 3 bin 300 kg ağırlığındaki Piaggio P180 Avanti yolcu uçağını çekebilecek güce sahip. Gerçekten inanılmaz! DLS'nin üst seviye tork kontrollü hidrolik dört bacaklı robotu, Boston Dynamics robotu SpotMini'den çok daha farklı bir görüntüye sahip. Boston Dynamics'in robotu ince ve narin bir görüntüye sahipken, HyQReal sağlam ve kalıplı bir yapı ile gücünü sergiliyor.
Uçak çekebilen yönüyle daha çok konuşulan robotun tek işlevi elbette bu olmayacak. Örneğin bu robot aktif rol almaya başladığında acil durum senaryolarında devreye girecek ve örneğin afet gibi durumlarda ön plana çıkarak hayat kurtaracak.
Dış cephesi de hayli dayanıklı olan robotun titanyum vücudu, su ve toza karşı da onu daha dayanıklı bir hale getiriyor. 130 kg ağırlığı, 90cm boyu ve 1.3m uzunluğu ile HyQReal büyük denilebilecek boyutlara sahip. Bu ağırlığın bir kısmı, ünite başına 15kg olan ve iki saatlik güç sağlayan bataryalardan kaynaklanıyor.
HyQReal'in uçağı çektiği görüntülere aşağıdaki YouTube görüntülerinden ulaşabilirsiniz:
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