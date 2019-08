Ubisoft kararını verdi: For Honor kısa süreliğine bedava oldu

Ubisoft, For Honor isimli oyunu ücretsiz sunmaya başladı.Ubisoft’un sitesinden kütüphanenize eklediğiniz takdirde istediğiniz zaman oynayabileceğiniz oyun için satın alacağınız genişletme paketleriyle çeşitli karakterler de edinebiliyorsunuz. Son olarak For Honor’un 29 Ağustos’a kadar ücretsiz olduğunu belirtelim.



FOR HONOR NASIL BİR OYUN?



For Honor, Adventure ve RPG öğelerini içinde barındıran ve MOBA'ya da göz kırpan bir aksiyon oyunu. For Honor, 3 ırk arasında geçiyor. Bir tarafta şövalyeler, bir yanda Vikingler, ötede ise samuraylar var. Oyun kabaca bir senaryo modu getirse de, aslında For Honor bir multiplayer oyunu. Oyunun senaryo modu oldukça kısa ve sizi aslında temel olarak çoklu oyuncu arenalarına hazırlıyor.



Senaryo modunda şövalye, Viking ve Samuray görevlerini yerine getiriyorsunuz. Bir ırkın senaryosunu tamamladığınızda, hikaye bir sonraki ırka bağlanıyor ve "en azından" kendi içinde bir devamlılığı sağlıyor. For Honor'un kalbinin attığı yer çoklu oyuncu modları. Yine 3 ırk gibi bize 3 farklı ana mod sunan For Honor; Deathmatch, Duel & Brawl, ve Dominion isimli bu modlarıyla sizleri saatlerinizi harcayacağınız bir dünyaya sürüklüyor.







Oyunun kendini geliştiren ve özgün bir dövüş sistemi bulunuyor. Karakterinizi geliştiriyor, ona bağlı olarak siz de oyun içinde gelişiyor ve bunların neticesinde kazandığınız eşyalarla farklı oynanış tarzları türetebiliyorsunuz. Çoklu oyuncu modunda her 3 ırktan 4 farklı karakter seçebiliyorsunuz. Tahmin edebileceğiniz gibi her karakterin bir diğerinden avantaj ve dezavantajları bulunuyor. Seçtiğiniz karakterin yeteneklerini geliştirebildiğiniz gibi, dış görünüşlerini de değiştirebiliyorsunuz. Kıyafet tasarımlarından, silah detaylarına, zırh kabartmalarına ve kuşkusuz dövme vs. gibi daha pek çok noktaya müdahalede bulunabilme imkanı sunulmuş.



İncelemenin devamını okumak için tıklayın.