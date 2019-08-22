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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.08.2019 - 08:52, Son Güncelleme:

Ubisoft kararını verdi: For Honor kısa süreliğine bedava oldu

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Ubisoft kararını verdi: For Honor kısa süreliğine bedava oldu

Assassin's Creed serisinin arkasındaki isim olan Ubisoft, Epic Games'in ardından doğrudan kendisi For Honor isimli oyununu bedava yaptı; ancak kısa süreliğine! Peki oyunu bedava indirmek için ne yapmak gerekiyor?

Ubisoft, For Honor isimli oyunu ücretsiz sunmaya başladı.Ubisoft’un sitesinden kütüphanenize eklediğiniz takdirde istediğiniz zaman oynayabileceğiniz oyun için satın alacağınız genişletme paketleriyle çeşitli karakterler de edinebiliyorsunuz. Son olarak For Honor’un 29 Ağustos’a kadar ücretsiz olduğunu belirtelim.

FOR HONOR NASIL BİR OYUN?

For Honor, Adventure ve RPG öğelerini içinde barındıran ve MOBA'ya da göz kırpan bir aksiyon oyunu. For Honor, 3 ırk arasında geçiyor. Bir tarafta şövalyeler, bir yanda Vikingler, ötede ise samuraylar var. Oyun kabaca bir senaryo modu getirse de, aslında For Honor bir multiplayer oyunu. Oyunun senaryo modu oldukça kısa ve sizi aslında temel olarak çoklu oyuncu arenalarına hazırlıyor.

Senaryo modunda şövalye, Viking ve Samuray görevlerini yerine getiriyorsunuz. Bir ırkın senaryosunu tamamladığınızda, hikaye bir sonraki ırka bağlanıyor ve "en azından" kendi içinde bir devamlılığı sağlıyor. For Honor'un kalbinin attığı yer çoklu oyuncu modları. Yine 3 ırk gibi bize 3 farklı ana mod sunan For Honor; Deathmatch, Duel & Brawl, ve Dominion isimli bu modlarıyla sizleri saatlerinizi harcayacağınız bir dünyaya sürüklüyor.

Ubisoft kararını verdi: For Honor kısa süreliğine bedava oldu


Oyunun kendini geliştiren ve özgün bir dövüş sistemi bulunuyor. Karakterinizi geliştiriyor, ona bağlı olarak siz de oyun içinde gelişiyor ve bunların neticesinde kazandığınız eşyalarla farklı oynanış tarzları türetebiliyorsunuz. Çoklu oyuncu modunda her 3 ırktan 4 farklı karakter seçebiliyorsunuz. Tahmin edebileceğiniz gibi her karakterin bir diğerinden avantaj ve dezavantajları bulunuyor. Seçtiğiniz karakterin yeteneklerini geliştirebildiğiniz gibi, dış görünüşlerini de değiştirebiliyorsunuz. Kıyafet tasarımlarından, silah detaylarına, zırh kabartmalarına ve kuşkusuz dövme vs. gibi daha pek çok noktaya müdahalede bulunabilme imkanı sunulmuş.

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