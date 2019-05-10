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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
10.05.2019 - 07:27, Son Güncelleme:

Uber'in piyasa değeri 82 milyar dolara ulaştı

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Uber'in piyasa değeri 82 milyar dolara ulaştı

Cuma günü hisselerini satışa çıkarmaya hazırlanan ABD merkezli uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber, halka arz fiyatını hisse başına 45 dolar olarak belirledi.

Uber, hisselerini New York Menkul Kıymetler Borsası üzerinden satışa sunacak.

Şirketin değeri, 82 milyar dolar olarak belirlendi.

Uber, Cuma günü NewYork borsası açıldıktan sonra 180 milyon hisse satmayı umuyor.

Hisselerin 44-50 dolar arasındaki beklentinin en düşük seviyesine yakın bir fiyattan satışa çıkacak olması, yatırımcıların şirkete dikkatli yaklaştığı şeklinde yorumlanıyor.

Uzmanlar, 2012 yılında Facebook halka arz edildiğinden beri bunun en önemli hisse satışı olduğunu vurguluyor.

Uber'in rakibi Lyft, halka açıdığında piyasaya 72 dolarlık hisse fiyatı ile giriş yapmıştı, ancak o zamandan beri hisse fiyatı yüzde 30 oranında ucuzladı.

Uber, 2009 yılında Travis Kalanick ve Garrett Camp tarafından kuruldu. Yakın bir zamanda piyasa değeri 76 milyar dolar olarak belirlendi.

Uber'e en yüksek 120 milyar dolar piyasa değeri biçilmişti.

Uber sürücüsüz araç tasarlamanın yanı sıra Uber Eats isimli platformla yemek teslimatı da yapıyor.

2019 yılının ilk üç ayında Uber şoförleri 1,5 milyon yolculuk yaptılar, buna rağmen şirket 1 milyar dolar net zarar açıkladı.

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