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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
28.05.2018 - 06:34, Son Güncelleme:

Uber'den uçan taksiler için büyük adım

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Uber'den uçan taksiler için büyük adım

Uber halen iki ay önceki ölümlü otonom araba kazasının etkilerinin altında olsa da, bir sonraki büyük projesi için yoluna devam etmeye kararlı gözüküyor. Şirket, yaptığı yeni duyuru ile yaklaşık olarak 20 milyon avroluk yatırım ile Paris'te bir Gelişmiş Teknoloji Merkezi (ATCP) kuracağını açıkladı.

Bu yeni merkez, 2020 yılında başlatılması planlanan bir uçan taksi hizmeti olan Uber Elevate üzerinde çalışacak. Uber CEO'su Dara Khosrowshahi'nin tweet'ine göre Fransa, Uber Elevate ve yeni uçuş teknolojileri üzerinde çalışmak için mükemmel bir yer.

Sonbahar mevsiminde ATCP'nin açılması ile beraber merkez sadece uçan taksilere odaklanmayacak. Uber, şimdiden üç farklı çalışan VTOL helikopter prototipi üretmiş durumda. Uber bu tesiste üretimin yanı sıra yapay zeka ve makine öğrenimi, hava trafik kontrolü, çatı şarj istasyonları ve hatta şehir planlaması üzerine uzmanlaşmış kişiler ile beraber de çalışacak.

Uberden uçan taksiler için büyük adım

Uber, ilk uçan arabaların gerçeğe dönüşmesi konusunda pek çok rakiple karşı karşıya. Drone üreticisi Ehang, kısa bir süre önce tamamen elektrikli, otonom Ehang 184'ü Çin'de tanıttı. Yeni Zelanda'da ise eski Google yöneticileri, üç yıl sonra hizmete başlaması planlanan otonom uçan taksi firması Kitty Hawk'ı kurdu. Ayrıca Airbus ve Toyota'nın da aralarında bulunduğu pek çok teknoloji firması bu teknoloji ile ilgileniyor.

Ancak bu firmaların pek çoğu taksileri için AI teknolojisine güvenirken Uber'in ilginç bir şekilde başka planları var. Şirketin söylediğine göre kendi kullanacağı AI, direkt olarak aracı yönetmektense "pilot desteği" olarak görev alacak ve cihazın hareketleri konusunda pilota yardımcı olacak. Uber, bu sistem sayesinde pilotların taksileri kontrol etmek için standart 500-1.200 saatlik eğitime ihtiyaç duymayacaklarını ümit ediyor.

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