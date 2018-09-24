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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
24.09.2018 - 15:47, Son Güncelleme:

Uber, Türkiye'de e-Fatura sistemine geçiyor

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Uber, Türkiye'de e-Fatura sistemine geçiyor

Uber, tüm mevcut UberXL sürücü ortaklarıyla birlikte e-Fatura sistemine geçtiğini duyurdu. Uber aynı zamanda geçtiğimiz günlerde kendisiyle aynı iş kolunda faaliyet gösteren Dubai merkezli ulaştırma servisi Careem'i satın almak için 2.5 milyar dolar değerinde bir teklif sundu

Yerel paydaşlarla işbirliği çerçevesinde, bu geçişle birlikte yolcular UberXL seyahatleri için, yolculuğu gerçekleştiren taşımacılık şirketi tarafından düzenlenen e-Faturaya Uber profillerine giriş yaparak kolayca erişebiliyorlar. Aynı zamanda, iş ortakları da sağlanan hizmet bedeline ilişkin e-Faturayı Uber'den alabiliyor.

UberXL yolculuklarının e-Faturasına erişmek isteyen yolcular, riders.uber.com adresinden hesaplarına giriş yaparak vergi profillerini doldurup ilgili yolculuğu seçerek e-Faturalarını isteyebilir ve sisteme kayıtlı e-posta adresleri üzerinden e-Faturalarını temin edebilirler.

Uber, Careem'i satın almak için teklif verdi

Uber, kendisiyle aynı iş kolunda faaliyet gösteren Dubai merkezli ulaştırma servisi Careem'i satın almak için 2.5 milyar dolar değerinde bir teklif sundu.Bloomberg'in haberine göre, henüz nihai bir karara ulaşılmazken anlaşmanın olmayabileceği de belirtiliyor. İki firmanın, geçtiğimiz Temmuz ayında Orta Doğu'da maliyeti gittikçe artan rekabet için hizmetlerini birleştirmek için görüşmelere başladığı da iddia edilmişti.

Uber'in Careem'i satın alacağına dair haberler yine ortaya atılmış ve 1 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilen görüşmeler için şirketin sözcüsü Maha Abouelenein, "Dedikodulara yorum yapmıyoruz. Yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazarlarımızdaki payımızı platformumuza katacağımız yeni ürün ve hizmetlerle katlamak istiyoruz. Daha yeni başlıyoruz." demişti.

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