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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
18.05.2019 - 20:06, Son Güncelleme:

Uber şimdi de 'Sessiz yolculuk' seçeneği sunmaya başladı

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Uber şimdi de 'Sessiz yolculuk' seçeneği sunmaya başladı

Cep telefonu uygulamasıyla taksi hizmeti veren Uber, ABD'deki müşterilerine şöförün konuşmadığı "sessiz modda" yolculuklar önermeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde New York Borsası'nda halka açılan şirket, şöförle sohbet etmek iskemeyen müşterilerine "sessiz mod" özelliği sunuyor.

Ancak bu özelliği sadece Uber Black ve Uber Black SUV gibi daha pahalı hizmetleri tercih eden müşteriler kullanabiliyor.

Yolculuk başlamadan önce müşterilere "sessizliği tercih ederim", "sohbet edebilirim" veya "tercih yok" gibi üç seçenek sunuluyor.

Şirketin Ürün Müdürü Aydin Ghajar TechCrunch internet sitesine yaptığı açıklamada, müşterilerin bu özelliği bir süredir istediğini belirtti. 

Ghajar "Uber Black sürücülerinin tepkisi çok büyük ölçüde olumluydu, çünkü müşterilerine müthiş bir deneyim yaşatmak istiyorlar ama müşterinin tam olarak ne istediğini de bilemiyorlar." dedi.

İstihdam yasası uyarınca, Uber sürücüleri müşterilerin bu isteğine uymakla yükümlü değil. Ancak sürücülerin, müşterilerinden kötü puan almamak için bu isteklere uyacaklarına inanılıyor.

Uber'in başlattığı diğer yeni özelliklerse, müşterilerin yanlarında bavul olduğunu sürücüye aktarmaları için bavul seçeneği ve araçtaki sıcaklığı istedikleri gibi ayarlanması için sıcaklık seçeneği.

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