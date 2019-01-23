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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.01.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Uber kendi otonom bisikleti için düğmeye bastı

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Uber kendi otonom bisikleti için düğmeye bastı

Otonom araç üretmede emin adımlarla ilerleyen Uber, yeni nesil 'akıllı' bisiklet ve scooter geliştirmek için düğmeye bastı.

Geçtiğimiz yıl Jump adındaki bisiklet firmasını alan Uber, otonom araçlarda çalışmalarını sürdürüyor. Uber'in yayınladığı bir iş ilanı, şirketin bisiklet ve scooter için geliştirmeler de bulunduğunu işaret ediyor. Jump firması tarafından ele alınan bu proje bisiklet ve scooterlara farklı bir boyut kazandıracak.

Gündemde yer alan bu bisikletler kendi kendine şarj istasyonuna gidebilecek. Sürücüsüz kullanılabilen araçlardan sonra beklentileri yükselten Uber'in yeni bisikletleri aynı zamanda kendilerini park edebilme özelliğine sahip olacak. Bu çalışmaları gerçekleştirmek için Micromobility Robotics adında departman kuran şirket çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu DIY Robotics adlı etkinlikte yeni bisikletlerin duyurusunu yapan şirket, ulaşım seçeneklerini en üst seviyeye çıkarmak istiyor.  Alışılmışın dışında araçlarla karşımıza çıkması beklenen Uber'in bu adımla beraber diğer firmalarla olan rekabetini bir hayli arttıracak gibi gözüküyor.

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