Uber kendi otonom bisikleti için düğmeye bastı
Otonom araç üretmede emin adımlarla ilerleyen Uber, yeni nesil 'akıllı' bisiklet ve scooter geliştirmek için düğmeye bastı.
Geçtiğimiz yıl Jump adındaki bisiklet firmasını alan Uber, otonom araçlarda çalışmalarını sürdürüyor. Uber'in yayınladığı bir iş ilanı, şirketin bisiklet ve scooter için geliştirmeler de bulunduğunu işaret ediyor. Jump firması tarafından ele alınan bu proje bisiklet ve scooterlara farklı bir boyut kazandıracak.
Gündemde yer alan bu bisikletler kendi kendine şarj istasyonuna gidebilecek. Sürücüsüz kullanılabilen araçlardan sonra beklentileri yükselten Uber'in yeni bisikletleri aynı zamanda kendilerini park edebilme özelliğine sahip olacak. Bu çalışmaları gerçekleştirmek için Micromobility Robotics adında departman kuran şirket çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta sonu DIY Robotics adlı etkinlikte yeni bisikletlerin duyurusunu yapan şirket, ulaşım seçeneklerini en üst seviyeye çıkarmak istiyor. Alışılmışın dışında araçlarla karşımıza çıkması beklenen Uber'in bu adımla beraber diğer firmalarla olan rekabetini bir hayli arttıracak gibi gözüküyor.
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