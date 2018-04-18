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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
18.04.2018 - 07:24, Son Güncelleme:

Uber, güvenliği arttıracak önlemler getiriyor

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Uber, güvenliği arttıracak önlemler getiriyor

Dokuz senenin ve milyarlarca yolculuğun ardından Uber, ilginç bir şekilde "güvenlik konusunu ciddiye alacağını" söyledi!

Perşembe günü Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, yolculuk-paylaşma firmasının hem sürücüleri hem de yolcuları korumaya yönelik bazı yeni güvenlik özellikleri sunmaya başlayacağını açıkladı. Bu kesinlikle hem çok beklenen hem de çok ihtiyaç duyulan bir şey, çünkü firma uzun süredir böyle özellikler getirmeme konusunda dirençliydi. Üstelik geçmişte yaşanan bazı cinsel taciz ve cinayet olaylarına rağmen.

Khosrowshahi'nin blog yazısına göre Uber uygulaması, çok yakında bir "imdat" tuşu sunacak. Bu acil durum tuşunu kullanan kullanıcılar, bir acil durum çağrı merkezine bağlanacaklar. ABD'de yolcuların zaten konumlarını bir 911 operatörüne gerçek zamanlı olarak gönderme seçenekleri var. Çok yakında, sürücüler de bu özelliğe sahip olacak.

Uber, güvenliği arttıracak önlemler getiriyor

Gerçek zamanlı imdat tuşunun yanında, Khosrowshahi'nin dediğine göre firma bir de uygulama içinde özel bir Güvenlik Merkezi kısmı yapacak, burada "kanunlarla işbirliği konusunda ipuçları, sücürü görüntüleme süreçleri, sigorta korumaları ve topluluk klavuzları" yer alacak. Yolcular ayrıca, beş tane "Güvenilir Bağlantı" seçebilecekler. Bu kişilerin, yolculuk detaylarınızı çekinmeden paylaşabileceğiniz çok güvendiğiniz kişiler olması gerekiyor.

Yolculara daha fazla güvenlik seçeneği sunmanın yanında firma, sürücülerin suç durumlarını da senede bir kontrol edecek. Böylece, Uber kullanması uygun olmayan kişilerin uygulama kullanma yetkisi elinden alınacak.

Uber'in güvenlik konusunda bu kadar ciddi önlemler almayı düşünüyor olması hem yolcular hem de sürücüler açısından sevindirici. Ama böyle bir iş yapan bir firmanın daha en başından güvenlik konusunda çok dikkatli olmasını beklerdik.

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