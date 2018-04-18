Uber, güvenliği arttıracak önlemler getiriyor

Perşembe günü Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, yolculuk-paylaşma firmasının hem sürücüleri hem de yolcuları korumaya yönelik bazı yeni güvenlik özellikleri sunmaya başlayacağını açıkladı. Bu kesinlikle hem çok beklenen hem de çok ihtiyaç duyulan bir şey, çünkü firma uzun süredir böyle özellikler getirmeme konusunda dirençliydi. Üstelik geçmişte yaşanan bazı cinsel taciz ve cinayet olaylarına rağmen.

Khosrowshahi'nin blog yazısına göre Uber uygulaması, çok yakında bir "imdat" tuşu sunacak. Bu acil durum tuşunu kullanan kullanıcılar, bir acil durum çağrı merkezine bağlanacaklar. ABD'de yolcuların zaten konumlarını bir 911 operatörüne gerçek zamanlı olarak gönderme seçenekleri var. Çok yakında, sürücüler de bu özelliğe sahip olacak.





Gerçek zamanlı imdat tuşunun yanında, Khosrowshahi'nin dediğine göre firma bir de uygulama içinde özel bir Güvenlik Merkezi kısmı yapacak, burada "kanunlarla işbirliği konusunda ipuçları, sücürü görüntüleme süreçleri, sigorta korumaları ve topluluk klavuzları" yer alacak. Yolcular ayrıca, beş tane "Güvenilir Bağlantı" seçebilecekler. Bu kişilerin, yolculuk detaylarınızı çekinmeden paylaşabileceğiniz çok güvendiğiniz kişiler olması gerekiyor.

Yolculara daha fazla güvenlik seçeneği sunmanın yanında firma, sürücülerin suç durumlarını da senede bir kontrol edecek. Böylece, Uber kullanması uygun olmayan kişilerin uygulama kullanma yetkisi elinden alınacak.

Uber'in güvenlik konusunda bu kadar ciddi önlemler almayı düşünüyor olması hem yolcular hem de sürücüler açısından sevindirici. Ama böyle bir iş yapan bir firmanın daha en başından güvenlik konusunda çok dikkatli olmasını beklerdik.



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