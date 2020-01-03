Twitter'ın mutlaka bilmeniz gereken kullanışlı özellikleri

Konu takibi

Artık, önem verdiğiniz Tweet'leri keşfetmek için spesifik konuları takip edebilmek mümkün. Bu yenilik ile birlikte, ilginizi çeken alakalı ve ilginç Tweet’leri içeren diyalogları tek bir tıkla görüntüleyebileceksiniz. Spesifik bir konuyu takip etmeyi seçtiğiniz takdirde - bu en sevdiğiniz müzik grubu, spor takımı ya da ünlüler olabilir- sadece Twitter'da bu konu hakkında çok fazla konuşma eğilimi olan bir dizi hesaptan Tweetler görürsünüz.

Listelerle birden çok zaman akışı oluşturabilirisiniz

Listeler, Twitter'daki farklı ilgi alanlarınız arasında gezinmek için çok kullanışlı. Zaman akışınızın gürültülü bir hal aldığı zamanlarda en sevdiğiniz iş arkadaşınızın hesabını favoriniz olan gurme hesaplarından ayırmak isteyebilirsiniz. #FootballTwitter’ı #TravelTwitter’dan gibi. Artık ana sayfanızda listeler oluşturup takip edebilir, böylece bu farklı Listeleri temel alan birden fazla zaman akışı oluşturabilirsiniz.

Tweet’lerinize gelen cevapları saklayın

Tweet'inize verilen yanıtları gizlerseniz, bu yanıtlar başka bir sayfaya taşınır ve doğrudan Tweet'inizin altında görünmez. Tweet üzerinde yeni bir simge görünür ve böylece diğer kullanıcılara yanıtların gizlendiğini söyleyebilir ve isterse cevabı görmeye diğer sayfaya gidebilirler.

Fotoğraflarınızı Tweetlemeden önce yeniden sıralayın

Her şeyin ayrıntılarda gizliolduğunu biliyoruz. İşte bu yüzden, bir Tweet yazarken fotoğraflarınızı yeniden düzenleyebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı aşağıda görebilirsiniz.

Tweetlerinizi planlayın

Tweet atmak istiyor fakat sonrası için mi paylaşmayı düşünüyorsunuz? Tweet'lerin planlanabilme yeteneğini sizler için test ediyoruz. Artık bir toplantının ortasında o komik, zaman açısından kritik Tweet'in sayfasını kaçırmaktan endişelenmenize gerek kalmayacak.

Karanlık mod daha da kararıyor

Twitter’ın karanlık moduna artık daha fazla seçenek eklendi—”Lights Out” Daha koyu (saf siyah) ekran isteyenler için kullanılabiliyor ancak bundan biraz daha açık (mavi / gri) isteyenler için ekran “Dim” seçeneği ile loşlaştırılabiliyor.



Giriş zaman akışınıza erişmek için sol üst köşedeki profil resminize tıklamanız halinde karşınıza yukarıda sol tarafta görülen ekran çıkacaktır. Bu ekrandaki sol alt köşede bulunan ampul simgesine tıklayıp istediğiniz kadar ekranı karartabilirsiniz! Bu özellik web ve Android'de de mevcut!

Sessize alarak Spoiler almayı engeleyebilirsiniz

Sessize alma, belirli anahtar kelimelerin zaman çizelgenizde veya bahsettiklerinizde görünmesini engellemenizi sağlar.

Avatarınıza tıklayın> Ayarlar ve gizlilik> Gizlilik ve güvenlik> Güvenlik bölümüne gidin ve 'Sessiz'e dokunun. Ardından, zaman çizelgenizden ve sözlerinizden geçici olarak gizlemek istediğiniz hesapları anahtar kelimeler ile özelleştirebilirsiniz. (örneğin "#TheBachelorAU, Bachelor, @TheBachelorAU).

Doğum günü balonları

Doğum tarihinizi Twitter profilinize eklediğinizden emin olun, yoksa bu özel kutlamayı kaçırırsınız.



Profilinize erişebilmek için avatarınıza tıklayın> 'Profili Düzenle'yi seçin ve ardından balonların büyük günde profilinizin üzerine yağmasını sağlamak için doğum gününüzü ekleyin.

Klasikleşmiş tweetleri bulmak

2012'de rastgele bir şey hakkında gönderdiğiniz komik bir Tweet'i bulmaya mı çalışıyorsunuz? Mobil cihazdaki küçük büyüteç simgesine veya web'in sağ üst köşesindeki arama çubuğuna tıklayın ve şu modeli izleyin:

İtibaren @TwitterAU "#LoveWins"

Ara' düğmesine tıkladıktan sonra, sonuçları 'En Son' olarak filtrelemeniz halinde Twitter size Bitcoin'den bahsettiğiniz tüm Tweet'leri gösterecektir. Siz ve diğerleri arasındaki Tweet'leri keşfetmek için de yine aynı kural geçerlidir:

İtibaren:@TwitterAU "@RealHughJackman"

Ayrıca, hesabınızın tam arşivini zamanın başlangıcından itibaren, sadece 'Ayarlar ve gizlilik> İstek' e giderek indirebilirsiniz. Kendinize ne söylediğinizi ve ne zaman olduğunu hatırlatın.

Tweet dizisi

Artık Tweet’leri bir araya getirmek birleştiricinizdeki artı imgesine tıklamak kadar hızlı ve basit! Tweet dizinize yeni Tweet’leri “Yeni Tweet Ekle” butonunu kullanarak oluşturabilirsiniz. Ayrıca, “Tweet Dizisini Göster” butonu sayesinde zaman akışınızdaki diğer Tweet dizilerini görüntüleyebilirsiniz.

Kullanıcıların bu doğrultuda Tweet dizilerini hikayelerini anlatmak için benzersiz bir araç olarak kullanmaya başladığını gözlemliyoruz. Örneğin, son zamanlarda “Threadventures” patlaması yaşandığını gördük.

Twitter Anketleri

Twitter anketleri son yıllarda kamuoyu yoklaması için oldukça popüler hale geldi. Oluştururken basitçe 'anket ekle'ye tıklayın, soruyu açın ve çoktan seçmeli cevapları oluşturun, zaman çerçevenizi seçin (24 saate kadar) ve gerisini bize bırakın. Oylar anonim ve canlı skorları yalnızca oy verdiğinizde görebilirsiniz.

Tweet’i sonraya saklayın

Bakmaya doyamadığınız fakat herkesin sizin ‘like’ladığınızı görmesini çok da istemediğiniz Tweet’i biliyorsunuz. İşte bu Tweet’ler için yer imleri geliyor.

Makalelerden dizilere, videolardan GIF'lere kadar, zaman akışınız şu anda tam olarak keşfedecek zamanınız olmayan Tweetlerle doludur. Bu yüzden daha sonra okumak için onları kaydetmelisiniz. Tweet'leri Yer İşaretlerinizden istediğiniz zaman kaldırabilir ve bu kaydettiklerinizi yalnızca siz görebilirsiniz!

Sabitlenmiş Tweet’lerle en iyi içeriğinizi gösterin

Herkesin zamansız bir tweet'i var. En sevdiğiniz ünlü Tweet'inizle meşgul olduğunda, bazı kişisel haberlerin, bir zamanlar sahip olduğunuz viral anın paylaşımı yapıldığında ki gibi...

Bu Tweet'i profilinizin üstüne sabitleyerek gösterebileceğinizi fark etmeyebilirsiniz. Bunun için sabitlemek istediğiniz Tweet’i bulun, Tweet’in altındaki daha fazlası butonuna basın (üç nokta sembolü - arka arkaya üç nokta) ve “Profilinize sabitleyin” seçeneği seçin!