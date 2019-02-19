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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
19.02.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Twitter'ın kullanışlı özellikleri: Bilmeyen kalmasın!

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Twitter'ın kullanışlı özellikleri: Bilmeyen kalmasın!

Twitter, 5 Şubat Güvenli İnternet Günü’nü kutlamak için özel bir emoji çıkardı. Avuç içinde tutulan dünyanın bir görüntüsü olan emoji ile geçtiğimiz hafta dünyada 250 bin Tweet atıldı. Peki Twitter'ın kullanıcılarına sunduğu güvenlik bazındaki o araçlar neler?

2018'de daha güvenli bir Twitter ortamı oluşturmak için ürünlerinde, politikalarında ve süreçlerinde 70'ten fazla değişiklik yaparak güvenlik konusunda aksiyon alan Twitter, bu yıl da tüm dünyadaki güvenlik ortakları ağlarını destekliyor. 

Güvenli bir ortam sağlamak için çalışan Twitter, kullanıcıların faydalanabilmesi için araçlar oluşturdu. Kullanıcılar bu araçlarla ne gördüklerini ve kiminle etkileşime girdiklerini kontrol edebiliyor. 

İşte o araçlar: 

Takibi Bırakma: Zaman akışınızda belirli bir hesabın Tweet’lerini görmek istemiyorsanız, hesabı takip etmeyi bırakabilirsiniz. Gizli hesap olmadığı sürece, ihtiyaç duyduğunuzda bu profilleri ziyaret ederek Tweet’lerini görüntüleyebilirsiniz. Bir hesabı takip etmeyi bırakmak, o hesabın sizinle iletişim kurmasını, Tweet'lerinizi görmesini ya da sizi takip etmesini engellemez. 

Engelleme: Belirli hesapların sizinle iletişim kurmasını, Tweet'lerinizi görmesini ve sizi takip etmesini engelleyerek kısıtlayabilirsiniz. 

Gelişmiş Engelleme: Gelişmiş Engel özelliğini kullanarak engellenen hesaplar listenizi başka bir kişiyle paylaşabilir veya bir başkasının engellenen hesaplar listesini alabilirsiniz. 

Sessize Alma: Bir hesabın Tweet'lerini, hesabı takibi bırakmadan veya engellemeden zaman akışınızdan kaldırabilirsiniz. Ayrıca, belirli kelimeler, konuşmalar, ifadeler, kullanıcı adları, emojiler ya da hashtag'ler için Gelişmiş Sessize Alma’yı kullanabilirsiniz. 

Direkt Mesajı Devre Dışı Bırakma: Direkt Mesaj ayarını devre dışı bırakarak, takip etmediğiniz hesapların size direkt mesaj atmasının önüne geçebilirsiniz. Fakat bu değişikliği yapmadan önce takip etmediğiniz kişilerle mesajlaşmışsanız bu araç onların sizinle iletişim kurmasını engellemeyecektir. 

Filtreli Bildirim:Aldığınız bildirimlere farklı filtreler uygulayabilirsiniz. Kalite filtresi aktif hale getirildiğinde yinelenen veya potansiyel spam gibi düşük kaliteli içerikleri bildirimlerinizden çıkarabilir. Bildirimleri Sessize Al özelliği, bildirimlerde kaçınmak istediğiniz kalıpları ve kelimeleri sessize almanızı sağlar. Gelişmiş Filtreler, belirli hesap türlerinden veya hesabınızın çok dikkat çektiği belirli zaman aralıklarında bildirimleri devre dışı bırakmanıza olanak tanır. 

Korunan Tweetler: Twitter'a kaydolduğunuzda, Tweet'leriniz varsayılan olarak herkese açıktır, bu da herkesin görüntüleyebileceği ve onlarla etkileşime geçebileceği anlamına gelir. Hesabınızı gizlediğinizde diğer Twitter kullanıcılarının sizi takip etmek istediklerinde size bir istek göndermeleri gerekir. Tweet’lerinizi gizlemeden sizi takip eden hesaplar, onları engellemediğiniz sürece sizle etkileşime girmeyi sürdürebilir. 

Güvenli Arama: Güvenli Arama işlevi, olası hassas içerikleri ve kullanıcıların engellediği ve sessize aldığı hesapları hesapları varsayılan olarak kaldırır. 

Hassas Medya:Hassas olabilecek belirli görüntüleri görmemeyi seçebilirsiniz. Twitter’ın varsayılan ayarı, potansiyel hassas içerikleri bir uyarıyla birlikte sunar. Bu özellik ayarlar kısmında değiştirilebilir.

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