Twitter'ın Android uygulamasında güvenlik açığı çıktı

Twitter'da kullanıcıların hesap güvenliğini tehlikeye sokan bir güvenlik açığı ortaya çıktı. Açık sayesinde hesaba kolayca sızabilen kötü niyetli kişiler, sızdıkları hesabı kullanarak başka hesaplara DM (Direct Message) yollayabildiği gibi dışarıyla paylaşılmamış özel bilgilere de erişim izni alabiliyor. Bu kişilerin hesaplara sızması için yapması gereken tek şey ise Twitter uygulamasındaki kısıtlanmış alanlara zararlı kod eklemesi. Hepsi bu!



Twitter'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada söz konusu güvenlik açığı nedeniyle herhangi bir kullanıcının bu durumdan etkilenmediği kaydedilirken, açığın kapatılması konusunda gereken tüm önlemlerin alındığına dikkat çekildi. Twitter, kullanıcılarına gönderdiği e-postada ilgili güvenlik sorunu nedeniyle uyarıda bulunmayı ihmal etmedi ve kendi resmi blog sayfasında da bir uyarı metni yayınladı.



iOS işletim sisteminin yüklü bulunduğu telefonlar için ise herhangi bir güvenlik sorunu bulunmuyor.