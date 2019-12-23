MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTwitter'ın Android uygulamasında güvenlik açığı çıktı
GeriTeknoloji Twitter'ın Android uygulamasında güvenlik açığı çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.12.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Twitter'ın Android uygulamasında güvenlik açığı çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Twitter'ın Android uygulamasında güvenlik açığı çıktı

Popüler sosyal medya platformlarından Twitter'ın Android sürümünde kullanıcıların tadını kaçıracak bir güvenlik açığı tespit edildi. Bu açık nedeniyle hesaplar kolayca kötü niyetli bir kişinin eline geçebiliyor. Peki ama nasıl?

Twitter'da kullanıcıların hesap güvenliğini tehlikeye sokan bir güvenlik açığı ortaya çıktı. Açık sayesinde hesaba kolayca sızabilen kötü niyetli kişiler, sızdıkları hesabı kullanarak başka hesaplara DM (Direct Message) yollayabildiği gibi dışarıyla paylaşılmamış özel bilgilere de erişim izni alabiliyor. Bu kişilerin hesaplara sızması için yapması gereken tek şey ise Twitter uygulamasındaki kısıtlanmış alanlara zararlı kod eklemesi. Hepsi bu! 

Twitter'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada söz konusu güvenlik açığı nedeniyle herhangi bir kullanıcının bu durumdan etkilenmediği kaydedilirken, açığın kapatılması konusunda gereken tüm önlemlerin alındığına dikkat çekildi. Twitter, kullanıcılarına gönderdiği e-postada ilgili güvenlik sorunu nedeniyle uyarıda bulunmayı ihmal etmedi ve kendi resmi blog sayfasında da bir uyarı metni yayınladı.

iOS işletim sisteminin yüklü bulunduğu telefonlar için ise herhangi bir güvenlik sorunu bulunmuyor. 

Nintendo Switch Lite incelemesiDünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Nintendo'nun yeni oyun konsolu Nintendo Switch Lite'ı inceledik. Oyun deneyimi bakın nasıl?
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle