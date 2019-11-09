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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
09.11.2019 - 07:48, Son Güncelleme:

Twitter'ı bir bir terk ediliyor, Mastodon'a geçiş başladı

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Twitter'ı bir bir terk ediliyor, Mastodon'a geçiş başladı

Hindistan'da birçok ünlü dahil bazı Twitter kullanıcıları, adı fazla duyulmamış alternatif bir sosyal medya platformu olan Mastodon'a geçmeye başladı.

Ülkede Yüksek Mahkeme avukatının hesabının bir hafta içinde iki kez askıya alınmasından sonra demokratik olmamakla suçlanan Twitter'a karşı boykot kampanyası başlatılmıştı.

Çarşamba günü bazı Twitter kullanıcılarının Çarşamba günü hesaplarını 24 saat süreyle kullanmadıkları belirtiliyor.

'Eşitlikçi bir alternatif'

Avukat Sanjay Hedge'in hesabı bir kez 19.36'da diğer çalışanlarla birlikte Nazi selamı vermeyen Hamburglu tersane işçisi August Landmesser'in ünlü fotoğrafını hesabının kapak fotoğrafı olarak kullandığı, bir kez de Hindistanlı şair Gorakh Pandey'in şiirini paylaştığı gerekçesiyle askıya alınmıştı.

Hedge'in Twitter'a dava açmasından sonra çok sayıda kullanıcı, paylaşım sitesinin nefret söylemi konusunda tutarsız bir politika izlediğini savunarak "daha eşitlikçi bir alternatif" dedikleri Mastodon'a geçti.

Hedge'in destekçileri, Twitter'ın azınlıklara karşı nefret söylemine izin verdiğini ve avukatın "seküler ve liberal" görüşleri nedeniyle hedef alındığını öne sürüyor.

Twitter bu suçlamaları reddetti. Şirketin açıklamasında içeriğin ideolojik ve siyasi bakış açısıyla modere edilmediği belirtildi.

Ancak Twitter kullanıcıları ve teknoloji uzmanları, platformun Hindistan'daki içeriğin moderasyonu konusunda iyi bir sicili olmadığını söylüyor.

İnternet politikaları analizleri yapan MediaNama adlı sitenin editörü Nikhil Pahwa, "Hükümetin baskısıyla karşı karşıya kalmadan önce WhatsApp yanlış bilgilendirme konusunda yeterince adım atmamıştı. Aynı şekilde Twitter'ın da nefret söylemi konusunda gerekeni yapmadığı açık. Taraflı bir tarzları var" dedi.

Gazetecileri Koruma Komitesinin (CPJ) yakın bir zaman önce yayımladığı bir rapora göre Twitter Hindistan'da "ülke engellik içerik" politikaları kapsamında yaklaşık bir milyon paylaşımı sildi ve 100 kadar hesaba erişimi engelledi.

Twitterı bir bir terk ediliyor, Mastodona geçiş başladı


"Hükümetin talebiyle kaldırıldı'

Raporda engellenen içeriğinin büyük çoğunluğunun hükümetin Keşmir'in Hindistan'ın denetimindeki kesiminin yarı özerk statüsünü kaldırmasını eleştiren mesajlar olduğu ve bunların hükümetin talebiyle kaldırıldığı belirtildi.

Mastodon'a geçen Nilanjana Roy adlı bir yazar, "Twitter'ın hükümet karşıtı sesleri susturmaya başladığı endişesi var" dedi.

Mastadon'u farklı kılan unsur, açık kaynak bir platform olması. Yani ağın tek bir entite tarafından yönetilmemesi.

Bunun yerine kullanıcılar, kendi server'larını yaratıp işletiyorlar. Bu, ağın birçok server'dan oluşması anlamına geliyor. Her server'ın kendi kuralları var. Bu da kullanıcılara kurallarını kendilerine uygun buldukları server'ları seçme fırsatı veriyor.

Ekim 2016'da açılan Mastodon, 2,2 milyon kullanıcısı olduğunu söylüyor. Twitter'ın kullanıcı sayısı ise 300 milyondan fazla.

Birçok kişi Mastodon'u Twitter'a karşı iyi bir alternatif olarak görmesine rağmen, bazı kişiler platformu kullanmanın Twitter kadar kolay olmadığını söylüyor.

Bu da uzun vadede bile Mastodon'un Twitter'ı geçmesinin olası olmadığı anlamına geliyor.

Bazı uzmanlar "geçici bir heves" olarak niteledikleri Twitter'ı terk etme hareketinin kalıcı bir etkisi olmayacağı görüşünde.

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