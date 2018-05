Twitter'dan tüm kullanıcılarına uyarı: Şifrenizi değiştirin

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, güvenlik sisteminde bir hatanın tespit edilmesi nedeniyle tüm kullanıcılara şifrelerini değiştirmesini tavsiye etti.

Şirket, tespit edilen hata yüzünden şifre koruma sisteminde bilgi sızıntısının yaşanmadığını kaydetti.

ABD’li şirket, sistemde bulunan bir “böcek” nedeniyle kullanıcı şifrelerin maskelenmeden depolandığını ve bu durumun çeşitli sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

We recently discovered a bug where account passwords were being written to an internal log before completing a masking/hashing process. We’ve fixed, see no indication of breach or misuse, and believe it’s important for us to be open about this internal defect. https://t.co/BJezo7Gk00