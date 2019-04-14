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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
14.04.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Twitter’dan Game Of Thrones izleyenleri koruyacak özellik

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Twitter’dan Game Of Thrones izleyenleri koruyacak özellik

Hakkında bugüne dek 200 milyondan fazla tweet atılan efsane dizi Game Of Thrones hayranları son birkaç gündür Twitter’da endişe içinde. Yeni sezonla ilgili sürprizi bozan herhangi bir ipucuna denk gelme korkusuna Twitter’ın ‘sessize alma’ özelliği çözüm sunacak.

Twitter deneyim artırmaya yönelik birçok özelliği aktifleştirmeye veya devre dışı bırakmaya olanak tanıyor. Bu özelliklerden ‘sessize alma’ özelliği, bir Twitter hesabını ya da belirli kelimeler içeren Tweet’leri sessize almayı mümkün kılarak ‘spoiler’ sorununun önüne geçiyor. Kullanıcılar bu özelliği kullanarak spoiler içeren paylaşımlarla karşılaşmadıkları gibi tamamen kendi belirledikleri içerikleri okuyabiliyor. Twitter bu özelliklerle karar mekanizmasını Twitter kullanıcıları olarak belirleyerek herkesin kendine göre kişiselleştirebileceği özel bir alan yaratmış oluyor. Game Of Thrones’un son sezonu yaklaşırken Twitter’ın sessize alma özelliği bu konuda izleyicilere yarayacak gibi görünüyor.

Twitter’ın gizlilik ve güvenliği esas alarak ortaya koyduğu bir diğer özellik ise ‘keşfedilebilirlik’. Twitter, e-posta adresi ve/veya cep telefonu bilgilerinizi paylaşmanız durumunda arkadaşlarınızı kolayca bularak, onlara çabucak erişmeniz konusunda yardımcı oluyor. Hesabını gizli tutmak isteyenler ise bilgilerini Twitter’a girmeyerek bu özelliği kullanmamayı tercih edebiliyor. Bahsi geçen kullanıcılar özellikle fotoğraflardaki etiket konusunda problem yaşıyor. Twitter, ‘herkes’, ‘sadece arkadaşlarım’, ‘kimse’ seçenekleriyle etiketlenmeye sınır getirerek bu sorunu ortadan kaldırıyor. Kullanıcı, bu seçeneklerle hesabının gizlilik boyutunu yine kendisi belirliyor.

Tabii bir hesabı sessize almanın o hesabı takip etmeyi bırakmak veya engellemekle aynı olmadığını da söylemek gerekir. Eğer bir hesabın sizden bahsetmesini, doğrudan mesaj atmasını dahi istemiyorsanız engelleme özelliğini kullanmak daha doğru olacaktır. Bununla birlikte karşı tarafın tweet’lerinizi ve mesajlarınızı görmesini engelleyecek bu özelliğin etkili olması için hesabınızın gizli olması öneriliyor.

Son olarak kalite filtresinden bahsedecek olursak, bu filtre zengin içeriklerle karşılaşmaya yardımcı oluyor. Kopyalanmış, otomatik Tweet’leri filtreleyen bu özellik, Twitter deneyiminin kalitesini artırıyor. Ayrıca bunu yaparken takip ettiğiniz veya sürekli etkileşimde olduğunuz hesapları bu uygulamanın dışında tutuyor. Yine diğerlerinde olduğu gibi bu özelliği de kullanıp kullanmamak tamamen kullanıcıya bırakılıyor.

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