Twitter’dan Game Of Thrones izleyenleri koruyacak özellik

Twitter deneyim artırmaya yönelik birçok özelliği aktifleştirmeye veya devre dışı bırakmaya olanak tanıyor. Bu özelliklerden ‘sessize alma’ özelliği, bir Twitter hesabını ya da belirli kelimeler içeren Tweet’leri sessize almayı mümkün kılarak ‘spoiler’ sorununun önüne geçiyor. Kullanıcılar bu özelliği kullanarak spoiler içeren paylaşımlarla karşılaşmadıkları gibi tamamen kendi belirledikleri içerikleri okuyabiliyor. Twitter bu özelliklerle karar mekanizmasını Twitter kullanıcıları olarak belirleyerek herkesin kendine göre kişiselleştirebileceği özel bir alan yaratmış oluyor. Game Of Thrones’un son sezonu yaklaşırken Twitter’ın sessize alma özelliği bu konuda izleyicilere yarayacak gibi görünüyor.

Twitter’ın gizlilik ve güvenliği esas alarak ortaya koyduğu bir diğer özellik ise ‘keşfedilebilirlik’. Twitter, e-posta adresi ve/veya cep telefonu bilgilerinizi paylaşmanız durumunda arkadaşlarınızı kolayca bularak, onlara çabucak erişmeniz konusunda yardımcı oluyor. Hesabını gizli tutmak isteyenler ise bilgilerini Twitter’a girmeyerek bu özelliği kullanmamayı tercih edebiliyor. Bahsi geçen kullanıcılar özellikle fotoğraflardaki etiket konusunda problem yaşıyor. Twitter, ‘herkes’, ‘sadece arkadaşlarım’, ‘kimse’ seçenekleriyle etiketlenmeye sınır getirerek bu sorunu ortadan kaldırıyor. Kullanıcı, bu seçeneklerle hesabının gizlilik boyutunu yine kendisi belirliyor.

Tabii bir hesabı sessize almanın o hesabı takip etmeyi bırakmak veya engellemekle aynı olmadığını da söylemek gerekir. Eğer bir hesabın sizden bahsetmesini, doğrudan mesaj atmasını dahi istemiyorsanız engelleme özelliğini kullanmak daha doğru olacaktır. Bununla birlikte karşı tarafın tweet’lerinizi ve mesajlarınızı görmesini engelleyecek bu özelliğin etkili olması için hesabınızın gizli olması öneriliyor.

Son olarak kalite filtresinden bahsedecek olursak, bu filtre zengin içeriklerle karşılaşmaya yardımcı oluyor. Kopyalanmış, otomatik Tweet’leri filtreleyen bu özellik, Twitter deneyiminin kalitesini artırıyor. Ayrıca bunu yaparken takip ettiğiniz veya sürekli etkileşimde olduğunuz hesapları bu uygulamanın dışında tutuyor. Yine diğerlerinde olduğu gibi bu özelliği de kullanıp kullanmamak tamamen kullanıcıya bırakılıyor.