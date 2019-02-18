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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
18.02.2019 - 08:57, Son Güncelleme:

Twitter'da sildiğinizi sandığınız DM'ler yerli yerinde!

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Twitter'da sildiğinizi sandığınız DM'ler yerli yerinde!

Twitter'da sildiğinizi düşündüğünüz DM yani Direkt Mesajlar klasöründeki herhangi bir mesajın aslında silinmediğini biliyor muydunuz?

TechCrunch'ın haberine göre Twitter'da ilginç bir teknik sorun ortaya çıkarıldı. Sildiğinizi sandığınız DM'lerin aslında yerli yerinde duruyor oluşu, oldukça can sıkıcı bir durum. Örneğin bir DM'nizi sildiniz; ardından bir süre sonra Twitter hesabınızın arşivlenmiş verilerini bilgisayarınıza indirmek istediğinizde sildiğiniz DM'ler de bu arşiv dosyasında yer alıyor.

İşin daha da kötü yanı hesabınızı pasif hale getirseniz dahi mesajlarınızı karşı tarafın okuyabilmeye devam etmesi. Yani arşiv dosyasını bilgisayarına indiren bir kullanıcı, karşısındaki hesap kapatılmış olsa da mesajlara bu arşiv dosyasından ulaşabiliyor. 

Sorunun ortaya çıkmasıyla birlikte harekete geçen Twitter, sorunu gidermek için çalışıyor. Diğer yandan bu sorundan kullanıcıların ne zaman kurtulacağı ise belli değil.

Twitter'da bir kullanıcı nasıl sessize alınır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Twitter'da bir kullanıcı nasıl sessize alınır bunu anlatıyor olacağız.
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