Twitter'da milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren çok önemli değişiklik
Sosyal medya devi Twitter, kullanıcılardan topladığı geri bildirimler neticesinde önemli bir özelliği hayata geçiriyor. Kullanıcılar artık Twitter aleminde atılan en yeni tweet'lere kendi isteği doğrultusunda çok daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilecek.
Twitter'da artık herkes sadece en yeni Tweet'leri görmek için zaman akışının en üstündeki ışıltı simgesine tıklayabilecek. Bu simgeye dokunarak, bir süre Twitter’a girmemiş olsanız bile top Tweet’leri görerek güncel konuları da yakalayabileceksiniz.
Bu özellik henüz test aşamasındayken kullanıcıların Twitter'ı daha kullanışlı, bilgilendirici ve eğlenceli buldukları için sohbetlere daha fazla dahil olduklarını ve Twitter'da daha çok zaman geçirdikleri dikkat çekti. Bu kullanıcılar aslında daha önce “Önce en iyi Tweetleri göster”i özelliğini devre dışı bırakan kullanıcılar.
Şirket; “Önce en iyi Tweetleri göster” ayarını kaldırıyor. Bunun yerine kullanıcıya opsiyon tanınacak ve Twitter'a giren herkes dilerlerse en yeni tweet'i ya da en iyi tweet'i yaptıkları ayar neticesinde görebilecek.
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