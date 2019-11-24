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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.11.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Twitter'da kullanıcılar artık sohbetleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak

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Twitter'da kullanıcılar artık sohbetleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak

Twitter, konuşurken herkesin güvende ve rahat hissetmesini hedefliyor. Bunun olabilmesi için, platformdaki sohbetlerin yürüme şeklinin değiştirilmesi gerekiyor. Mevcut durumda tweet cevaplayanlar tartışmanının konusu veya tonunu değiştirip kitleniz ve konuşmak istediğiniz konuları amacından saptırabiliyorlar. Başlattığınız sohbetlerde daha fazla kontrol sahibi olmanız için tweet’lerinize verilen cevapları saklama seçeneği test edildi. Twitter'dan yapılan açıklamaya göre bu özellik sohbetlerinizi yönetme şeklinize yeni bir soluk getirecek. Peki ama nasıl?

Çalışma şekli şöyle: herhangi bir kişi Tweet’lerine gelen cevabı saklamayı seçebilir. İsteyen herkes saklanmış Tweet’leri Tweet’te görünen gri ikona dokunarak görebilir ve Tweet’lerle etkileşime geçebilir. Böylece başlattığınız sohbetler üzerinde daha fazla kontrolünüz olur ama insanlar da isterlerse hala tüm sohbeti görebilirler. 

Twitter'ın kullanıcıları analiz ederek hazırladığı rapora göre;

-İnsanlar çoğunlukla alakasız veya can sıkıcı olduğunu düşündükleri Tweet’leri saklıyorlar.

-Seçenek, gürültü kalabalığını ortadan kaldırmak için yeni bir yol sunuyor: cevapları saklama özelliğini kullanan insanların yüzde 85’i engelleme veya sessize alma özelliklerini kullanmıyor.

-İnsanlar politikacı veya gazeteciler gibi kamuoyuna mal olmuş kişilerin bu özelliğe nasıl tepki vereceklerini merak ediyordu. Şu aşamada bu kişiler cevapları saklamaya yöntemine çok başvurmadı.

-Kanada’da Tweet’lerini saklayan insanların yüzde 27’si kişilerle nasıl etkileşime geçtikleri konusunda gelecekte bir kez daha düşüneceklerini belirttiler. Ayrıca sessize alınan kelimelere benzer şekilde bu özelliğin ne gördüklerini kontrol etmeleri açısından yardımcı bir yol olduğunu düşündüler.

-Bir kişinin cevabını sakladıktan sonra kendisini o kişiden uzaklaştırmak isteyebileceği görüldü. Bu sebeple artık aynı zamanda bu hesabı engellemek isteyip istemediğiniz de kontrol edilecek.

-Bazı insanlar, ikonlar görünmeye devam ettiği için cevapları misilleme olabilir korkusuyla saklamayı istemediklerini söyledi. 

Şirketin açıklamasının devamı şöyle:

"Sohbet alanlarında daha fazla netlik ve yeni kontrol yöntemleri üzerinde çalışıyoruz. Uygulama geliştiriciler ek sohbet yöntemleri geliştirebilsinler diye yakın bir zamanda cevap saklama özelliği konusunda yeni bir uç noktası sunacağız. Belli sohbetleri kimler görebilir veya cevaplayabilir konusunda daha fazla seçenek deniyoruz. Bu davranışlar değişiyor mu görmek için de etkileşim değişikliklerini test ediyoruz. İnsanların Twitter’da rahat ve güvenli olduğundan emin olmaya kendimizi adamış durumdayız."

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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