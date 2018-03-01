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    Twitter'da herkesin çok işine yarayacak özellik!

    Hürriyet Haber
    01.03.2018 - 08:36 | Son Güncelleme:

    Twitter, sonradan hızlıca erişebileceğiniz ve kolaylıkla Tweet’leri kaydedebileceğiniz bir özellik olan Yer İşaretlerini hayata geçirdi. Dahası uygulamaya girecek olan özellik, içerik paylaşmayı da daha kolay hale getiriyor.

    GIF’lerden yazılara, Tweet dizilerden videolara, ana sayfanızda pek çok farklı içerik bulunabiliyor ve her zaman bu içeriğe o anda bakma fırsatınız olmuyor. Bu nedenle web tarayıcılarında yaptığımız gibi tweet'leri de yer işaretlerine kaydedip daha sonra bakmak istiyoruz. İşte bu noktada Twitter, kullanıcılara kolaylık sağlayacak özelliğini dünyaya sundu.

    Her Tweet’te bulunacak yeni “paylaş” butonumuzla birlikte bir Tweet’i yer işaretlerine ekleyebilecek; Direkt Mesaj ile veya Twitter’ın dışında da paylaşabileceksiniz. Tüm paylaşma aksiyonlarını bir araya koyduğumuzdan, o an veya daha sonrasında Tweet kaydetmek ve özel veya herkese açık şekilde paylaşım yapmak daha da kolaylaşıyor.

    Twitterda herkesin çok işine yarayacak özellik

    Tweet’i yer işaretlerinize eklemek için Tweet’in altındaki paylaş butonuna basın ve “Tweet’i yer işaretlerine ekleyi seçin. Daha sonra bu Tweet’i bulmak için profil butonunuza dokunup aşağıda seçenekler arasında bulunan Yer İşaretlerine girin. Yer işaretlerinizden istediğiniz zaman Tweet silebilirsiniz. Neleri yer işaretlerinize eklediğinizi yalnızca siz görebilirsiniz. 

    Yer işaretleri insanların Twitter’ın en iyi içeriklerinden haberdar kalmalarına yardımcı oluyor. Canlı video bulunan bir Tweet’i daha sonra izleyebilir, Tweet dizisini yer işaretlerine ekleyip sonra inceleyebilir ve daha sonra okumak veya paylaşmak için ilginç yazı linklerinin bulunduğu Tweetleri kaydedebilirsiniz.  

     

    Etiketler: twitter , sosyal medya , internet
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