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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.09.2019 - 02:43, Son Güncelleme:

Twitter’da güvende olmanızı sağlayan 5 özellik

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Twitter’da güvende olmanızı sağlayan 5 özellik

Son yıllarda sosyal medya üzerinden gerçekleşen siber saldırıların sayısında ciddi bir artış yaşanırken bu tehlikelerin önüne geçmek kısmen de olsa mümkün. İşte Twitter'da güveende olmanızı sağlayan 5 özellik...

Twitter’da herkesin kendi deneyimlerini yaratabilmesi ve denetleyebilmesi için birçok özellik mevcut. Bu platformu kendi alanımız haline getirmeye yardımcı olan en iyi 5 özelliğe birlikte göz atalım.

1. Sessize alma

Bir Twitter hesabını “sessize almak”, o hesabın tweetlerini zaman tünelinizde görmeyeceğiniz anlamına gelir. Bu, tweetlerine ilgi duymadığınız kişilerle de arkadaş kalabilmenin en iyi yolu.

Bu Twitter hesapları sessize alındıklarında bildirim almıyor, sizler de bu hesaplar tweetlerinde sizden bahsettiklerinde veya size direkt mesaj gönderdiklerinde haberdar olabiliyorsunuz. Takip etmediğiniz Twitter hesaplarını da sessize alabilir, bu hesapları uyarılarda görmenizin önüne geçebilirsiniz.

Bir hesabı sessize almak, o hesabı engellemek veya takip etmeyi bırakmaktan farklıdır. Sessize aldığınız hesapların bu bilgiye ulaşmaları mümkün değildir. Bu özelliği tek tuş ile siz de deneyebilirsiniz. 

Twitter hesaplarının yanı sıra, belirli kelimelerin, kullanıcı isimlerinin, emojilerin veya hashtaglerin geçtiği tweetleri de sessize alabilirsiniz. 

2. Fotoğraf etiketleme

Bir fotoğrafta arkadaşlarınızı etiketlemek birbirinize bağlı kalmanın en iyi yollarından biridir, ancak bazıları bu anların daha özel kalmasını tercih edebilir. Bu durumda fotoğraflarınızı sadece arkadaşlarınızın etiketlemesine izin verebilir, herkesin etiketlemesine izin verebilir veya hiç kimsenin etiketlemesine izin vermeyebilirsiniz.

3. Keşfedilebilirlik

Twitter’da önem verdiğiniz kişi ve arkadaşlarınızı bulmak hepimize harika bir deneyim sağlıyor. E-mail adresiniz veya telefon numaranız ile iletişim kurmak daha da kolaylaşıyor. Ancak, bu özelliklerden faydalanmak istemeyebilir ve Twitter hesabınızın keşfedilebilir olmasına engel olabilirsiniz.

4.Engel

Engel, diğer hesaplarla nasıl etkileşim kurduğunuzu kontrol etmenize yardımcı olan bir özelliktir. Bu özellik herkesin belirli hesapların kendileriyle bağlantı kurmasını, tweetlerini görmesini ve onları takip etmesini kısıtlamaya yardımcı olur. İsterseniz, her hesabı anında engelleyebilirsiniz. Engellediğiniz kişi sizin tweetlerinizi göremez ve size mesaj atamaz.

Bu hesap sahipleri çıkış yaptıklarında hesabınız kilitli değilse tweetlerinizi görmeye devam edebilirler. Birini engellediğinizde sizin profilinize giderse ve bulamazsa sizin kendisini engellemiş olduğunu anlar. 

5.Kalite filtresi

Kalite filtresi açıldığında, bazı sinyaller kullanarak gördüğünüz tweetlerin kalitesini artırabilirsiniz, hesap kaynağı ve davranışı gibi. Filtrelerin aktif olması, yinelenen tweetleri veya otomatik görünen düşük kaliteli içerikleri bildirimlerinizden çıkartır. Ancak bu filtre takip ettiğiniz veya yakın zamanda etkileşime geçtiğiniz hesaplar için geçerli değildir.

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