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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
10.04.2019 - 08:34, Son Güncelleme:

Twitter'da günlük takip edebileceğiniz hesap sayısı düşürüldü

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Twitter'da günlük takip edebileceğiniz hesap sayısı düşürüldü

Twitter'da sahte hesapların önüne geçmek için yeni bir adım atıldı. Kullanıcıların bir gün içinde takip edebileceği hesap sayısını düşüren şirket, bu çözümün sahte hesaplar üzerinde etkili olacağını düşünüyor.

Twitter, spam hesapların sayısını azaltmak için yeni bir yöntem buldu. Günlük takip limitini düşüren şirket, sahte hesapların bir gün içinde binlerce hesabı takip edip platformu zehirlemesine müsaade etmeyecek. Bu kapsamda şirketin yöneticilerinden Yoel Roth, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Twitter kullanıcılarının günlük 1000 olan takip limiti 400'e düşürüldü. Yani bir gün içinde 400'ün üzerinde hesabı takip etme şansınız yok; bunun için bir sonraki günü beklemeniz gerekecek.

Bir Twitter kullanıcısı için elbette bu oldukça yüksek bir rakam ve kullanıcıları ilgilendiren bir durum aslında yok. Ancak sahte hesapların bu sınırlamayla darbe alacağı kesin. Ancak elbette atılan bu adımın spam hesaplar üzerinde ne kadar etkili olacağını zaman gösterecek.

Şirket, özellikle son yıllarda Twitter'da hayli yayılan bot hesapların sonunu getirmek için algoritma değiştiriyor, yeni adımlar atıyor. Günlük takip limitinin düşürülmesi de şirketin halen bu hesaplardan yana dertli olduğunu gösteriyor. 

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