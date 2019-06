Twitter’da en çok Pokemon konuşuldu

Ayrıca bu sene oyun fanatikleri, Twitter E3 etkinlik sayfasının açılmasıyla oyun dünyasındaki en önemli duyurulara, röportajlara ve son haberlere ulaşma şansı buldu. Geçtiğimiz hafta, dünyanın her tarafından katılımcıları olan oyun topluluğu, Los Angeles’ta senede bir kez gerçekleşen E3 fuarından çıkan duyuruları, son açıklamaları ve olayları konuşup heyecanlarını paylaşmak için Twitter’da buluştu. Hangi oyunun açıklanacağı veya hangi sürpriz konuğun geleceği fark etmeksizin herkes Twitter’da paylaşımlar yaptı.

Etkinlik süresince en çok tweet işte bu ülkelerden geldi:

1-Amerika Birleşik Devletleri

2-Japonya

3-İngiltere

4-İspanya

5-Fransa

E3 boyunca hakkında en çok tweet atılan yayıncılar aşağıdaki gibiydi:

1-Nintendo (@NintendoAmerica)

2-Xbox Studios (@Xbox)

3-Sony Interactive Entertainment (@Playstation)

4-Square Enix (@SquareEnix)

5-Bethesda (@Bethesda)

Hakkında en çok tweet atılan yeni çıkacak oyunlar şöyleydi:

1-Final Fantasy VII Remake (@finalfantasyvii)

2-CyberPunk2077 (@cyberpunkgame)

3-Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (@ZeldaOfficialJP)

4-Animal Crossing: New Horizons (@NintendoAmerica)

5-Marvel’s Avengers (@PlayAvengers)

E3 boyunca hakkında en çok tweet atılan oyunlarsa şöyle sıralandı:

1-Pokemon (@Pokemon)

2-Fortnite (@FortniteGame)

3-Splatoon (@SplatoonJP)

4-Super Smash Bros. Ultimate (@SmashBrosJP)

5-Apex Legends (@PlayApex)

Oyun fanatikleri aynı zamanda Nintendo’nun basın konferansında onları en mutlu eden açıklamaları Twitter hesaplarında paylaştı.

Keanu Reeves CyberPunk 2077 için #XboxE3’e geliyor

Final Fantasy VII Remake ve Marvel’ın Avengers Oyunları Square Enix’in basın konferansında duyuruldu.

Twitter’da en çok konuşulan konular olmalarının yanında @Bethesda, @EA, @Nintendo, @SquareEnix, @Ubisoft ve @Xbox hesaplarının her biri kendi basın konferansları sırasında dünya çapındaki trendler arasında birincilik koltuğuna oturdu. Etkinliğin kendisi de #E3 ve #E32019 etiketleriyle trend konular arasında yerini aldı.

Bu sene oyun fanatikleri, Twitter E3 etkinlik sayfası nın açılmasıyla oyun dünyasındaki en önemli duyurulara, röportajlara ve son haberlere ulaşma şansı buldu. Fanatikler, E3 hakkındaki tüm sohbetleri izleyebilecekleri sayfada aynı zamanda favori oyunlarının canlı yayınlarını @E3, @GameSpot, @IGN, @PCGamer ‘ın paylaşımlarıyla takip etti. @GeoffKeighley’nin ev sahipliğinde @E3, Elon Musk ve Jack Black gibi misafirleri ağırlaması planlanan E3 Stadyumunu ilk kez Twitter’da canlı olarak paylaştı.

@PCGamer ise yıllık PC Oyun Gösterisi’ ni, daha önce yayınlanmayan fragmanları ve oyun geliştiricilerin verdiği röportajlarıyla ilk kez Twitter’da paylaştı.

@Gamespot oyun geliştiricilerle yeni çıkan oyunlar, filmler, demolar, analizler ve gösteriler hakkında sohbetlerin edildiği videoları hafta boyunca her gün canlı olarak paylaştı.

@IGN Los Angeles şehir merkezinden E3 fuar alanındaki tüm olayları, uzman kişi ve platformların dakikalık analizlerini, IGN bünyesindeki ön ve son gösterileri içeren 30 saatten uzun süreli yayın yaptı.

Hafta boyunca @TwitterGaming ekibi ortaklarından gelen heyecan verici içerikleri paylaşmak ve oyun topluluğuyla eş zamanlı olarak etkileşimde bulunmak için sahadaydı. Fuar boyunca @TwitterGaming, E3’ teki benzersiz ve trend konuların anlık görüntülerinin paylaşıldığı yer olarak öne çıktı.

@TwitterGaming bu sene ilk kez fanatiklere #TweetUp ve Şanslı Vuruş sürprizi yaptı.

@TwitterGaming de Twitter oyun topluluğunun en aktif üyelerine bağlanmak için sahadaydı ve oyuncuları sınırlı sayıdaki özel PS4 sürpriziyle karşıladı.