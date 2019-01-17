Twitter’da dijital temizlik için çok önemli ipuçları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
17.01.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Twitter’da dijital temizlik için çok önemli ipuçları

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Twitter’da dijital temizlik için çok önemli ipuçları

Twitter'da haber akışınızdaki karmaşayı gidermek için Kalite Filtresi, Bildirimler ve daha fazlası için adım adım neler yapabileceğinizi merak ediyor musunuz?

Twitter, haber akışınızda ilgilendiğiniz konulara sizleri daha fazla yönlendirebilmek adına yeni bir kılavuz hazırladı. Bu kullanışlı özelliklerin bazılarıyla, Twitter'da kendi alanınızı yaratmak ve kişiselleştirmek artık daha kolay. 

Kalite Filtresi

Kalite filtresi aktif hale getirildiğinde hesap kaynağı ve davranışı gibi çeşitli sinyalleri kullanarak gördüğünüz Tweet'lerin kalitesini artırabilir. Bu özellik, bildirimlerinizdeki ve Twitter deneyiminizin diğer bölümlerindeki, yinelenen Tweetler veya otomatik gibi görünen içerikler gibi düşük kaliteli içeriği filtreler. Takip ettiğiniz kişilerden veya yakın zamanda etkileşimde bulunduğunuz hesaplardan gelen içeriği filtrelemez ve tercihlerinize bağlı olarak, bildirim ayarlarınızdan bu özelliği açıp kapatabilirsiniz.

Sessize Almak

Başka bir Twitter hesabını sessize almak, söz konusu hesabın Tweet'lerini zaman akışınızda görmeyeceğiniz anlamına gelir. Tüm Tweet'leri görmekle ilgilenmeseniz bile, arkadaşlarla bağlantıda kalmak için harika bir yol olabilir. Sessize alınan hesaplara bununla ilgili bir bildirim gönderilmez. Ancak bu hesaplar Tweet'lerde sizden bahsettiklerinde ve size direkt mesaj gönderdiklerinde bildirim alırsınız. Ayrıca takip etmediğiniz hesapları da sessize alabilirsiniz; böylece bu hesapların Tweet'lerini Bildirimler zaman akışınızda görmezsiniz.

Sessize almak, engellemek veya takibi bırakmaktan farklıdır: Sessize aldığınız hesapların, sessize aldığınızı öğrenmelerinin bir yolu yoktur. Bu seçeneğe bir Tweet'teki simgeden erişebilirsiniz.

Ayrıca, belirli sözcükleri, ifadeleri, kullanıcı adlarını, emojileri veya hashtag'leri içeren Tweet'leri de sessize alabilirsiniz.

Engellemek

Engellemek, Twitter'daki diğer hesaplarla nasıl etkileşim kurduğunuzu kontrol etmenize yardımcı olan bir özelliktir. Bu özellik, belirli hesapların iletişim kurmasını, Tweet'leri görmesini ve takip etmesini kısıtlamada herkese yardımcı olur. İsterseniz anında herhangi bir hesabı engelleyebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, Tweet’lerinizi göremez veya size mesaj atamazlar. Eğer profiliniz herkese açıksa, engellediğiniz kullanıcılar oturumu kapattıklarında Tweetlerinizi görebilir.

Hassas İçerik

Yeni şeyler keşfetmek, Twitter deneyiminin bir parçasıdır, ancak hassas olabilecek belirli görüntüleri görmekten vazgeçebilirsiniz. Hassas medya görüntüleri gösterilmeden önce uyarı almak için ayarlarınızı kolayca değiştirin.

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