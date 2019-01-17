Twitter’da dijital temizlik için çok önemli ipuçları
Twitter'da haber akışınızdaki karmaşayı gidermek için Kalite Filtresi, Bildirimler ve daha fazlası için adım adım neler yapabileceğinizi merak ediyor musunuz?
Twitter, haber akışınızda ilgilendiğiniz konulara sizleri daha fazla yönlendirebilmek adına yeni bir kılavuz hazırladı. Bu kullanışlı özelliklerin bazılarıyla, Twitter'da kendi alanınızı yaratmak ve kişiselleştirmek artık daha kolay.
Kalite Filtresi
Kalite filtresi aktif hale getirildiğinde hesap kaynağı ve davranışı gibi çeşitli sinyalleri kullanarak gördüğünüz Tweet'lerin kalitesini artırabilir. Bu özellik, bildirimlerinizdeki ve Twitter deneyiminizin diğer bölümlerindeki, yinelenen Tweetler veya otomatik gibi görünen içerikler gibi düşük kaliteli içeriği filtreler. Takip ettiğiniz kişilerden veya yakın zamanda etkileşimde bulunduğunuz hesaplardan gelen içeriği filtrelemez ve tercihlerinize bağlı olarak, bildirim ayarlarınızdan bu özelliği açıp kapatabilirsiniz.
Sessize Almak
Başka bir Twitter hesabını sessize almak, söz konusu hesabın Tweet'lerini zaman akışınızda görmeyeceğiniz anlamına gelir. Tüm Tweet'leri görmekle ilgilenmeseniz bile, arkadaşlarla bağlantıda kalmak için harika bir yol olabilir. Sessize alınan hesaplara bununla ilgili bir bildirim gönderilmez. Ancak bu hesaplar Tweet'lerde sizden bahsettiklerinde ve size direkt mesaj gönderdiklerinde bildirim alırsınız. Ayrıca takip etmediğiniz hesapları da sessize alabilirsiniz; böylece bu hesapların Tweet'lerini Bildirimler zaman akışınızda görmezsiniz.
Sessize almak, engellemek veya takibi bırakmaktan farklıdır: Sessize aldığınız hesapların, sessize aldığınızı öğrenmelerinin bir yolu yoktur. Bu seçeneğe bir Tweet'teki simgeden erişebilirsiniz.
Ayrıca, belirli sözcükleri, ifadeleri, kullanıcı adlarını, emojileri veya hashtag'leri içeren Tweet'leri de sessize alabilirsiniz.
Engellemek
Engellemek, Twitter'daki diğer hesaplarla nasıl etkileşim kurduğunuzu kontrol etmenize yardımcı olan bir özelliktir. Bu özellik, belirli hesapların iletişim kurmasını, Tweet'leri görmesini ve takip etmesini kısıtlamada herkese yardımcı olur. İsterseniz anında herhangi bir hesabı engelleyebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, Tweet’lerinizi göremez veya size mesaj atamazlar. Eğer profiliniz herkese açıksa, engellediğiniz kullanıcılar oturumu kapattıklarında Tweetlerinizi görebilir.
Hassas İçerik
Yeni şeyler keşfetmek, Twitter deneyiminin bir parçasıdır, ancak hassas olabilecek belirli görüntüleri görmekten vazgeçebilirsiniz. Hassas medya görüntüleri gösterilmeden önce uyarı almak için ayarlarınızı kolayca değiştirin.
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