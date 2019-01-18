Twitter'da büyük hata: Gizli hesapların tweet'leri herkese açık hale geldi
Twitter'da yaşanan teknik bir sorundan dolayı gizli hesaplar herkese açık hesap haline geldi; gizli kalan tweet'ler ortalığa döküldü. Sorunun ortaya çıkmasının ardından artan şikayetlerle durumun farkına varan Twitter sorunu düzeltirken, kullanıcılardan özür diledi.
Twitter'da ortaya çıkan bir güvenlik açığı, gizli hesapların herkese açık hesaplara dönüşmesine yol açtı. Gizli hesabı olan kullanıcıların ilk etapta fark etmediği sorun, takipçi listesinde olmayanların gizli hesapların tweet'lerine ulaşması ve hatta yanıt vermeye başlamasıyla gün yüzüne çıktı.
Diğer yandan hesapların 'gizliliği' kalmadığı için dileyen herkes bu hesapları 'takip isteği gönderme'den takip edebilmeye de başladı.
Daha çok Android platformunda yüklü Twitter uygulamasını kullanan kitleyi etkileyen teknik sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada söz konusu hatayı fark eder etmez müdahale ettiklerini ve sorunun giderildiği belirtildi.
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