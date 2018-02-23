Twitter'da binlerce hesap bir bir donduruldu! Sebebi ise...

Twitter'da yaşanan teknik bir sorun nedeniyle binlerce hesap kapatıldı. Buna göre Twitter botların, bazı hesapları hatalı bir şekilde işaretlediği ve sonucunda da böyle bir durumun yaşandığı düşünülüyor. Twitter ise en son yaptığı açıklamada, hesabı donan kullanıcılardan telefon numaralarıyla onay vermeleri gerektiğini belirtti.

Özgür bir medya deneyimi sunmayı hedefleyen Gab, hesabı donan kullanıcılardan karşılarına çıkan görüntünün ekran fotoğrafını almalarını ve kendilerine göndermelerini istedi.