Twitter’da 2019 oyun yılı oldu, 1 milyardan fazla tweet atıldı

Twitter, oyunla ilgili her türlü sohbetin gerçekleştiği ve arkadaşlıkların yaşandığı platform olarak öne çıkıyor. 2019 yılında Twitter’da hiç olmadığı kadar büyük gelişmeler yaşandı. 2019 yılında, geçmiş yıllara oranla yüzde 20’lik bir artışla 1.2 milyardan fazla Tweet atıldı. Bu, Twitter’da oyunla ilgili çok ama çok büyük bir sohbetin döndüğüne işaret ediyor.

Dünyanın her bir yerinden oyun tutkunları yeni oyunlar, hayran kitlesi, yeni oyun özellikleri gibi yılın en büyük gelişmelerini konuşmak için Twitter’a geldi.

En çok konuşulan oyunlar:

Fate/Grand Order

Fortnite

Final Fantasy

Identity V

Granblue Fantasy

Ensemble Stars

Monster Strike

PlayerUnknown's Battlegrounds

Minecraft

Super Smash Bros.





En çok konuşulan espor takımları::

FaZe Clan

G2 Esports

Cloud9

Fnatic

100Thieves

Team Liquid

Team SoloMid

Flamengo

MAD Lions (Formerly Splyce)

OpTic Gaming





Oyun hakkında en çok Tweet atan ülkeler:

Japonya

Amerika

Güney Kore

Tayland

Brezilya

Fransa

İngiltere

Endonesya

İspanya

Filipinler





En çok konuşulan oyun etkinlikleri:

E3 2019

Tokyo Game Show 2019

The Game Awards 2019

Paris Games Week

FGO Fest

Gamescom 2019

BlizzCon 2019

TwitchCon 2019

Tokaigi Game Party Tokyo 2019

PAX East 2019





En çok konuşulan espor etkinlikleri:

LoL Worlds 2019

EVO 2019

Fortnite World Cup 2019

The International 2019

The Overwatch League 2019 Finals

IEM Katowice CS:GO Major

Call of Duty World Championship

LoL MSI 2019

CWL Anaheim

CWL Miami





Oyun konusunda en çok konuşulan isimler:

Ninja (@Ninja)

ElRubius (@Rubiu5)

Jacksepticeye (@Jack_Septic_Eye)

Tfue (@TTfue)

CourageJD (@CouRageJD)

Nadeshot (@Nadeshot)

Pokimane (@pokimanelol)

TimTheTatman (@timthetatman)

Dr Lupo (@DrLupo)

Dr. Disrespect (@drdisrespect)