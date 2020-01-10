Twitter’da 2019 oyun yılı oldu, 1 milyardan fazla tweet atıldı
Twitter’ın 2019 yılı verilerine göre, geçtiğimiz sene oyunla ilgili 1.2 milyardan fazla Tweet atıldı. Oyun hakkında en çok tweet atan ülke Japonya olurken en çok konuşulan oyun ise Fate/Grand Order oldu.
Twitter, oyunla ilgili her türlü sohbetin gerçekleştiği ve arkadaşlıkların yaşandığı platform olarak öne çıkıyor. 2019 yılında Twitter’da hiç olmadığı kadar büyük gelişmeler yaşandı. 2019 yılında, geçmiş yıllara oranla yüzde 20’lik bir artışla 1.2 milyardan fazla Tweet atıldı. Bu, Twitter’da oyunla ilgili çok ama çok büyük bir sohbetin döndüğüne işaret ediyor.
Dünyanın her bir yerinden oyun tutkunları yeni oyunlar, hayran kitlesi, yeni oyun özellikleri gibi yılın en büyük gelişmelerini konuşmak için Twitter’a geldi.
En çok konuşulan oyunlar:
Fate/Grand Order
Fortnite
Final Fantasy
Identity V
Granblue Fantasy
Ensemble Stars
Monster Strike
PlayerUnknown's Battlegrounds
Minecraft
Super Smash Bros.
En çok konuşulan espor takımları::
FaZe Clan
G2 Esports
Cloud9
Fnatic
100Thieves
Team Liquid
Team SoloMid
Flamengo
MAD Lions (Formerly Splyce)
OpTic Gaming
Oyun hakkında en çok Tweet atan ülkeler:
Japonya
Amerika
Güney Kore
Tayland
Brezilya
Fransa
İngiltere
Endonesya
İspanya
Filipinler
En çok konuşulan oyun etkinlikleri:
E3 2019
Tokyo Game Show 2019
The Game Awards 2019
Paris Games Week
FGO Fest
Gamescom 2019
BlizzCon 2019
TwitchCon 2019
Tokaigi Game Party Tokyo 2019
PAX East 2019
En çok konuşulan espor etkinlikleri:
LoL Worlds 2019
EVO 2019
Fortnite World Cup 2019
The International 2019
The Overwatch League 2019 Finals
IEM Katowice CS:GO Major
Call of Duty World Championship
LoL MSI 2019
CWL Anaheim
CWL Miami
Oyun konusunda en çok konuşulan isimler:
Ninja (@Ninja)
ElRubius (@Rubiu5)
Jacksepticeye (@Jack_Septic_Eye)
Tfue (@TTfue)
CourageJD (@CouRageJD)
Nadeshot (@Nadeshot)
Pokimane (@pokimanelol)
TimTheTatman (@timthetatman)
Dr Lupo (@DrLupo)
Dr. Disrespect (@drdisrespect)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle