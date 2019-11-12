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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
12.11.2019 - 07:33, Son Güncelleme:

Twitter'a yeni özellik: Konu başlıklarına ulaşmak artık daha kolay

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Twitter'a yeni özellik: Konu başlıklarına ulaşmak artık daha kolay

Twitter, dünyada olan biten her şeyin konuşulduğu bir platform. Aynı anda çok fazla konu konuşulduğundan ilgilenilen konularla ilgili yeni ve ilginç sohbetleri bulmak bazen zor ve yorucu olabiliyor. Bu bağlamda Twitter’da en iyi sohbetleri takip edebilmek artık daha kolay. Nasıl mı?

Önümüzdeki aylarda, tek bir dokunuşla bir hesabı takip etmenize benzer şekilde herhangi bir konu hakkındaki sohbetleri de takip edebileceksiniz. Konu başlık önerileri ana sayfanızda yer alacak ve halihazırda Twitter’da takip ettikleriniz ve aramaya meyilli olduğunuz konulara bağlı olarak arama çubuğunuzda belirecek.

Ister favori müzik grubunuz olsun ister tuttuğunuz takım ya da ünlü bir isim olsun, Twitter’da bir konuyu takip etmeyi seçtiğinizde konuyla ilgili uzmanların, hayranların ya da konu hakkında konuşmaya eğilimli olan pek çok hesaptan gelen Tweet'leri göreceksiniz.

Twittera yeni özellik: Konu başlıklarına ulaşmak artık daha kolay
Önceden, belirli hesaplar izleyerek, arayarak ya da en son için Araştır sekmesine bakarak neler olup bittiğini takip etmenin en iyi yolunu bulmak için tüm iş kullanıcıya düşüyordu. Şimdi ise tek bir dokunuşla neye önem verdiğinizle ilgili en alakalı ve ilginç Tweet'leri görme seçeneğine sahipsiniz.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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