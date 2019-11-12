Twitter'a yeni özellik: Konu başlıklarına ulaşmak artık daha kolay
Twitter, dünyada olan biten her şeyin konuşulduğu bir platform. Aynı anda çok fazla konu konuşulduğundan ilgilenilen konularla ilgili yeni ve ilginç sohbetleri bulmak bazen zor ve yorucu olabiliyor. Bu bağlamda Twitter’da en iyi sohbetleri takip edebilmek artık daha kolay. Nasıl mı?
Önümüzdeki aylarda, tek bir dokunuşla bir hesabı takip etmenize benzer şekilde herhangi bir konu hakkındaki sohbetleri de takip edebileceksiniz. Konu başlık önerileri ana sayfanızda yer alacak ve halihazırda Twitter’da takip ettikleriniz ve aramaya meyilli olduğunuz konulara bağlı olarak arama çubuğunuzda belirecek.
Ister favori müzik grubunuz olsun ister tuttuğunuz takım ya da ünlü bir isim olsun, Twitter’da bir konuyu takip etmeyi seçtiğinizde konuyla ilgili uzmanların, hayranların ya da konu hakkında konuşmaya eğilimli olan pek çok hesaptan gelen Tweet'leri göreceksiniz.
Önceden, belirli hesaplar izleyerek, arayarak ya da en son için Araştır sekmesine bakarak neler olup bittiğini takip etmenin en iyi yolunu bulmak için tüm iş kullanıcıya düşüyordu. Şimdi ise tek bir dokunuşla neye önem verdiğinizle ilgili en alakalı ve ilginç Tweet'leri görme seçeneğine sahipsiniz.
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