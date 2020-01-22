Twitter'a ne oldu? Twitter'da sorun mu var neden çalışmıyor? Twitter çöktü mü?
Twitter'a ne oldu sorusu zaman zaman pek çok vatandaşın gündemindeki konu oluyor. Twitter akışının yenilenmemesi ve hata oluşturması dolayısıyla pek çok kullanıcının internet üzerinden 'Twitter neden çalışmıyor' cümleleriyle cevap aradığı konu, internet üzerinden sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Twitter'a ne oldu ve sorun mu var? İşte, 'Twitter çalışmıyor' ifadeleri ile gündemde yer alan konu hakkında bazı bilgiler
Twitter neden açılmıyor ve Twitter'a neden girilmiyor soruları pek çok sosyal medya kullanıcısının gündemini oluşturuyor. Akışın yenilenmemesi dolayısıyla ortaya çıkan problem, pek çok kullanıcının 'Twitter'a ne oldu?' sorularını yöneltmesine neden oldu.
Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Twitter'da yaşanan problemin kısa süreli bağlantı sorunları nedeniyle ortaya çıktığı düşünülüyor.
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