Twitter'a ne oldu? Twitter'da sorun mu var neden çalışmıyor? Twitter çöktü mü?

Twitter neden açılmıyor ve Twitter'a neden girilmiyor soruları pek çok sosyal medya kullanıcısının gündemini oluşturuyor. Akışın yenilenmemesi dolayısıyla ortaya çıkan problem, pek çok kullanıcının 'Twitter'a ne oldu?' sorularını yöneltmesine neden oldu.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Twitter'da yaşanan problemin kısa süreli bağlantı sorunları nedeniyle ortaya çıktığı düşünülüyor.