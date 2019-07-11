Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor! Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama
Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor. Twitter'a New York saatiyle 14.50 (TSİ 21.50) itibarıyla erişim sıkıntısı yaşandığını ve sitenin çöktüğü belirtiliyor. Twitter'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İşte, Twitter'da yaşanan erişim sorununa ilişkin detaylar...
Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Twitter'da TSİ 22.00 sularında başlayan erişim sorunu nedeniyle kullanıcılar giriş yapamıyor. Erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar 'Teknik bir sorun var' uyarı ekranıyla karşılaşıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
"Twitter çöktü mü?" sorusu şu dakikalarda Google'da yoğun bir şekilde aranıyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter, TSİ 22.00 sularında erişim sorunu yaşamaya başladı. Bilgisayardan veya uygulamadan Twitter'a girmeye çalışan kullanıcılar erişim sorunu hatasıyla karşılaşıyor ve tweetleri görüntüleyemiyor.
İnternet sitelerinin erişim durumunu harita üzerinden canlı olarak takip eden ve dünya genelinde kabul gören Downdetector'a göre Twitter dünya genelinde erişim sorunu yaşıyor. Sadece 20 dakikada 50 binden fazla erişim sorunu hatasıyla ilgili kullanıcılardan geri bildirim gelirken, Twitter'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.
Sayan, Facebook hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.
Twitter servislerine erişimde dünya genelinde sorun yaşandığını bildiren Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesine yer verdi.
Aşağıdaki haritada, Twitter'a erişim sorunu yaşanan bölgeler net şekilde görülebiliyor.
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