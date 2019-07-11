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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
11.07.2019 - 22:31, Son Güncelleme:

Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor! Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

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Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor! Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor. Twitter'a New York saatiyle 14.50 (TSİ 21.50) itibarıyla erişim sıkıntısı yaşandığını ve sitenin çöktüğü belirtiliyor. Twitter'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İşte, Twitter'da yaşanan erişim sorununa ilişkin detaylar...

Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Twitter'da TSİ 22.00 sularında başlayan erişim sorunu nedeniyle kullanıcılar giriş yapamıyor. Erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar 'Teknik bir sorun var' uyarı ekranıyla karşılaşıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...

"Twitter çöktü mü?" sorusu şu dakikalarda Google'da yoğun bir şekilde aranıyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter, TSİ 22.00 sularında erişim sorunu yaşamaya başladı. Bilgisayardan veya uygulamadan Twitter'a girmeye çalışan kullanıcılar erişim sorunu hatasıyla karşılaşıyor ve tweetleri görüntüleyemiyor.

İnternet sitelerinin erişim durumunu harita üzerinden canlı olarak takip eden ve dünya genelinde kabul gören Downdetector'a göre Twitter dünya genelinde erişim sorunu yaşıyor. Sadece 20 dakikada 50 binden fazla erişim sorunu hatasıyla ilgili kullanıcılardan geri bildirim gelirken, Twitter'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.

Sayan, Facebook hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.
Twitter servislerine erişimde dünya genelinde sorun yaşandığını bildiren Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesine yer verdi.

Aşağıdaki haritada, Twitter'a erişim sorunu yaşanan bölgeler net şekilde görülebiliyor. 

Twittera erişim sorunu yaşanıyor Ulaştırma Bakanlığından açıklama

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