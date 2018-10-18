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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
18.10.2018 - 07:20, Son Güncelleme:

Twitter, Rusya ve İran bağlantılı troll hesapların attığı 10 milyondan fazla tweeti paylaştı

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Twitter, Rusya ve İran bağlantılı troll hesapların attığı 10 milyondan fazla tweeti paylaştı

Sosyal medya platformu Twitter, Rusya ve İran'ın desteklendiğinden şüphelenilen troll hesaplarca paylaşılan 10 milyondan fazla tweeti kamuoyu ile paylaştı.

Twitter, boyutu 360 GB'yi (gigabyte) aşan materyali, platformun kamuoyunu etkilemek için nasıl kullanıldığını inceleyen çalışmalara yardımcı olmak amacıyla paylaştıklarını açıkladı.

2013-2018 yılları arasında atılan tweetlerde 2016 yılındaki ABD Başkanlık seçimi ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) oylandığı referanduma yönelik içerikler bulunuyor.

Tweetlerin 4570 Twitter hesabından atıldığı açıklandı. Bunlardan 3800'ünün Rusya, 770'inin de İran bağlantılı hesaplar olduğu bildirildi.

BBC'nin veri gazeteciliği ekibi, yaptığı ilk incelemede Brexit referandumunun yapıldığı 23 Haziran 2016 günü ve sonrasında, Rusya İnternet Araştırma Ajansı (IRA) ile bağlantılı hesaplardan Brexit kelimesini içeren 3789 tweet atıldığını buldu.

Referandum günü #reasonstoleaveeu (AB'den ayrılma nedenleri) etiketiyle 1092 tweet atıldığı görülüyor.

Ancak Brexit ile ilgili gönderiler, Rusya bağlantılı hesapların online faaliyetlerinin küçük bir kısmını oluşturuyor. Bu hesapların daha çok ABD başkanlık seçimi sırasında aktif olduğu görülüyor.

"Siyasi müdahale"

Twitter verileri ilk olarak ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council ile paylaştı. Düşünce kuruluşunun internet sitesi Medium'da yayınlanan rapora göre troll ordusunun attığı tweetler en çok ABD içinde ses getirdi. Başka ülkelerde ise kamuoyunda pek etkili olmadı.

Raporda "Ana amaçlardan biri ABD Başkanlık sçeimine müdahale etmek ve Hillary Clinton'ın başkan seçilmesini engellemekti. Ama ABD'deki kutuplaşmış online toplulukları daha da bölmek ve ABD kurumlarına güveni zedeleme amacı da taşıyordu" ifadeleri de kullanıldı.

İran bağlantılı hesapların daha çok İran hükümetinin mesajlarını yaymaya yönelik paylaşımlar yaptığı, Rusya bağlantılı hesapların ise karşıt görüşlerle ilgil, mesajlar atarak hali hazırda kutuplaşmış olan sosyal medya kullanıcılarını daha da bölmeye yönelik bir yol izlediği belirtildi.

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