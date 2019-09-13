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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
13.09.2019 - 06:24, Son Güncelleme:

Twitter Raul Castro'nun hesabını kapattı

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Twitter Raul Castro'nun hesabını kapattı

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, Küba Komünist Partisi lideri Raul Castro, kızı Mariela Castro ve Küba devlet medyasının resmi hesaplarını kapattı.

Reuters, Küba devlet medyasında çalışan onlarca gazetecinin hesaplarının da engellendiğini duyurdu.

Ajansın yorumunu sorduğu Twitter sözcüsü ise engelleme kararına "Şirketimizin platformlarında kullanıcıların birden fazla hesap açıp etkileşimi manipüle etmesini engelleyen bir şirket politikamız bulunuyor" açıklamasını getirdi.

Sosyal medya şirketinin bu hamlesi, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in 'ulusa sesleniş konuşması'nda ABD'nin yaptırımları nedeniyle ülkesinde enerji krizi yaşanabileceği uyarısı yapmasının ardından geldi.

Diaz-Canel, Twitter'ın Küba hesaplarını kapatmasına "Burada yeni olan geniş çaplı siber bir savaş. Açıkça planlı ve Küba kurumlarının ve vatandaşlarının ifade özgürlüğünü sınırlamayı, devrimin liderlerini susturmayı amaçlıyor" yorumunu yaptı.

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi'nin bu hafta yayımladığı listede Küba en fazla sansürün uygulandığı 10 ülke arasında yer alıyor.

Bazı bağımsız Kübalı gazeteciler de devlet kurumlarının sansür konusunda 'iki yüzlü davranmak'la suçladı.

Önde gelen muhaliflerden Yoani Sanchez'in yürüttüğü 14ymedia adlı Twitter hesabı "Twitter sayesinde resmi Küba medyası ifade özgürlüğüyle tanıştı" eleştirisini yaptı.

Küba kökenli Amerikalı sanatçı Coco Fusco ise "Sansür sansürlendi" tweetini attı.

Ancak Twitter'ın kararına tepki gösteren Kübalı bağımsız gazeteciler de var.

Bağımsız haber portalı Periodismo de Barrio, Twitter'ın kübalı hesapları 'ablukaya aldığını' belirtip kınama yayımladı.

"Küba hükümetinin sansür uygulaması herhangi onların hesaplarına uygulanan sansürü meşrulaştırmaz" diyen portalın kurucusu Elaine Diaz Rodriguez, hükümetin açtığı sahte twitter hesap açmasının açtığı tüm hesapların sahte olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

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