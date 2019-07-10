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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
10.07.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Twitter nefret söylemine ve trolleri böyle bitirecek

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Twitter nefret söylemine ve trolleri böyle bitirecek

Twitter, günümüzün en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri. Durum böyle olunca platformu kullanan kişiler arasında çok sayıda çeşitlilik göze çarpıyor. Bu insanlardan bazıları, belli grupları hedef alan çirkin söylemlerde bulunabiliyorlar. Şirket, açıkladıkları yeni politikalarıyla birlikte bu söylemlerin sahiplerini platformdan uzaklaştırmaya başlayacak.

Twitter'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Twitter’da insanların güvenliğini sağlamak için kurallar koyuyor ve çevrimiçi davranış yönelimlerini göz önünde bulundurarak bu kuralları devamlı güncelliyoruz. Twitter olarak, “offline” kötülüklerin risklerine eğilmeye odaklanıyoruz ve araştırmalara göre, insancıl olmayan bir dil bu riskleri artırıyor.

Buna istinaden, kullanıcılarımızla, uzmanlarla ve kendi ekiplerimizle aylar süren diyaloglarımız sonucunda aldığımız geri bildirimlere dayanarak nefret davranış politikalarımızı genişletiyoruz. Bu kapsamda dini baz alarak insanları dışlayan söylemler de nefret davranış politikalarımız çerçevesinde değerlendirilecek.

Bu kuralları ihlal eden ve daha önceden atılmış Tweetlerin raporlandığına silinmesi gerekecek ancak hesap direkt askıya alınmayacak. Sebebi ise Tweetlerin bu kural koyulmadan önce atılmış olması.

Geçtiğimiz yıl, nefret davranış politikalarımızı düzenlemek için ayrıştırıcı dili nasıl daha iyi tanımlayabileceğimizle ilgili geri bildirim istemiştik. İki hafta içinde elimize 30’dan fazla ülkeden gelen sekiz binden fazla yanıt ulaştı.

Aldığımız en tutarlı geri bildirimler aşağıdaki gibiydi:

Daha temiz bir dil - Kullanılan dillerin daha detaylı bir şekilde, kuralları ihlal eden örneklerle incelenerek politikaların geliştirilmesi önerildi. Biz de bu geri bildirimi hem politikamızı uygularken hem de birkaç hafta önce kurallarımızı güncellerken göz önünde bulundurduk.

Kastedilen kelime havuzunun daraltılması - Katılımcılar, ‘’tanımlanabilir’’ grupların çok geniş olduğunu ve politik grupların, nefret gruplarının ve marjinal olmayan grupların hedef alınmasının bir ihlal olmaması gerektiğini söyledi. Birçok insan nefret gruplarına istediği zaman istediği gibi korkusuzca seslenmek istediğini belirtti. Başka örneklerde, insanlar takipçilerine, arkadaşlarına ve fanlarına ‘’kediler’’ veya ‘’canavarlar’’ gibi sevecen terimlerle hitap edebilmek istedi.

Uygulamada tutarlılık - Pek çok kişi bu kuralın adil ve tutarlı bir şekilde uygulanacağı konusunda kaygılarını belirtti, bu yüzden ekiplerimizin durumu daha iyi anladıklarından emin olmak için daha uzun ve detaylı bir eğitim süreci oluşturduk. Bu uygulama için daha önce açıkladığımız değişiklik sebebiyle bu kuralı neyin ihlal edeceğine dair örnekleri incelemek özellikle önemliydi.

Bu geri bildirimleri ve dışarıdan konuştuğumuz uzmanların görüşlerini göz önünde bulundurduk. Bu kuralı, diğer grupları hedef alan dili içerecek şekilde genişletmeden önce anlamamız gereken başka faktörler olduğunu gözlemledik:

Marjinal gruplardaki insanların sohbetlerini ve terminolojilerini nasıl koruyacağız?

İçeriği dikkate alınan ve ihlallerin ne kadar zararlı olduğunu gösteren aksiyonlarımızın gerekli ve uygun olduğundan nasıl emin olacağız?

Belirli bir grubun tarihsel bağlamda marjinalize edilip edilmediğini, ve/veya bizim ‘korumalı grup’ değerlendirmemiz içinde bulunup bulunmadıklarını nasıl dikkate almalıyız veya almalı mıyız?

Seslerini duyurarak politikalarımızı, ürünümüzü ve çalışma tarzımızı şekillendirmemize yardım eden küresel topluluk için Twitter’ı geliştirmeye devam edeceğiz. Bu değişikliğin etkinliğini artırırken, öğrenimlerimiz ve politikalarımız bağlamında nasıl uyguladığımız konusunda sizi de bilgilendireceğiz. Aynı zamanda Twitter’ı herkes için daha güvenli bir yer yapma sürecimizde yapılan diğer işler konusunda da düzenli olarak sizleri bilgilendireceğiz.

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