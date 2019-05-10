Twitter kullanıcılarının işine yarayacak yeni özellik aktif oldu
Twitter, kullanıcılarını sevindirecek yeni bir özellik yayınladı. Artık Retweet'lenen içeriklere fotoğraf, video ve GIF eklenebilecek.
Twitter'a gelen yeni özellikle beraber kullanıcılar retweetlerine fotoğraf, video ve GIF ekleyebilecek. Söz konusu özellikle sonucunda kullanıcılar kendilerini daha açık bir şekilde ifade edebilecek.
Yeni özelliği kullanmak ise oldukça basit. Paylaşmak istediğiniz tweetin altında bulunan ‘retweet’ butonuna tıklayın. Ardından ‘Yorumla birlikte Retweetle’ seçeneğine dokunun. Açılan pencerede altta bulunan medyalardan retweetinize fotoğraf, video ve GIF ekleyebilirsiniz.
Ancak kullanıcıların hoşuna gitmeyen bir durum var. Retweetinize fotoğraf, video ve GIF eklediğinizde tweet oldukça küçük bir şekilde gözüküyor. Yeni güncellemeyle beraber sorunun çözülmesi bekleniyor.
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