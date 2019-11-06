Twitter, iOS'taki hatayı düzeltecek bir güncelleme yayınladı
Hatalı otomatik yenileme özelliği yüzünden şikayet alan Twitter, iOS için yeni bir güncelleme yayınlayarak beklenen düzeltmeyi yaptı.
Tweet akışında oluşan rastgele yenileme hatası, görülen paylaşımların kaybolmasına neden oluyordu. Bu problem sebebiyle yoğun şikayet alan Twitter, problemi kabul ederek yeni bir güncelleme yayınladı.
Yaşanan problemin iOS için yayınlanan 8.1.5 güncellemesiyle düzeltildiğini duyuran Twitter, şu açıklamayı yaptı: " iOS'ta yaşanan otomatik kaydırma ve zaman çizelgesi hatasının sinir bozucu olduğunu biliyoruz ve bu durumdan dolayı özür dileriz. Otomatik kaydırma hatası için bir güncelleme yayınlandı. Bu konudaki sabrınız için teşekkür ederiz. Lütfen iOS uygulamasını 8.1.5 sürümüne güncelleyin."
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