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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
26.11.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Twitter hesapları çocuklara kitap olacak

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Twitter hesapları çocuklara kitap olacak

Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında çocukların eğitimine destek olmak üzere yeni bir sosyal medya kampanyası başlattı. Türkiye’de bir ilk olan kampanya kapsamında, #HesabımKitapOlsun etiketiyle tweet atarak hesabını bağışlayan bir kullanıcının Twitter hesabındaki toplam kelime sayısına en yakın sayıda kelimeye sahip kitap kullanıcı adına bir okula bağışlanacak. Kullanıcılar adına bağışlanacak kitaplar, “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamındaki okullar arasından seçilecek okullara ulaştırılacak.

Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında yeni bir sosyal medya kampanyası başlattı. Geçen yıl Twitter’da #BuMamaBenden etiketiyle sokak hayvanlarına yönelik bir kampanya düzenleyen Türkiye Vodafone Vakfı, şimdi de çocukların eğitimine destek olmak için yine Twitter üzerinden #HesabımKitapOlsun etiketiyle kitap bağışı kampanyası düzenliyor. 

Türkiye’de bir ilk olan kampanya kapsamında, #HesabımKitapOlsun etiketiyle tweet atarak hesabını bağışlayan bir kullanıcının Twitter hesabındaki toplam kelime sayısına en yakın sayıda kelimeye sahip kitap kullanıcı adına bir okula bağışlanacak. Kullanıcılar adına bağışlanacak kitaplar, “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamındaki okullar arasından seçilecek okullara ulaştırılacak. Hesabını bağışlayan kullanıcılara kişiye özel bir dijital sertifika iletilecek. 

Türkiye Vodafone Vakfı’nın yeni Twitter kampanyasını değerlendiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Türkiye Vodafone Vakfı olarak, daha iyi bir gelecek için çocuklarımızın eğitimine destek olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimleri veriyoruz. Projemizle, son 3 yılda 60 ilde 43 binin üzerinde çocuğa ulaştık. Geçen yıl proje katılımcısı çocuklarımızın geliştirdiği ve kodla çalışan mama makinelerinin Türkiye genelinde kurulumunu gerçekleştirmiş ve #BuMamaBenden etiketiyle düzenlediğimiz Twitter kampanyasıyla herkesin sokak hayvanlarına mama vermesini sağlamıştık. Bu yıl da yine bir Twitter kampanyası düzenleyerek herkesi okullara kitap göndermek üzere Twitter hesaplarını bağışlamaya davet ediyoruz. #HesabımKitapOlsun etiketiyle tweet atarak hesabını bağışlayan kullanıcıların Twitter hesaplarındaki kelime sayısına en yakın sayıda kelimeye sahip kitabı onlar adına okullara bağışlıyoruz. Çocukları mutlu etmenin en değerli yolunun kitaplar olduğuna inanıyoruz. #HesabımKitapOlsun kampanyamızla, çocuklarımızın mutluluğuna ortak, geleceklerine destek olmayı hedefliyoruz.”

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