Twitter'a ne oldu çöktü mü? Tweetdeck erişimi koptu mu?
Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Twitter ve geçtiğimiz yıllarda satın aldığı Tweetdeck platformunda bu sabahtan itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Tweet atmakta zorlanan kullanıcılar, 'Twitter'a ne oldu çöktü mü? Tweetdeck erişimi koptu mu?' gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor.
Twitter'ın çoklu Twitter hesaplarının kullanılmasına imkan veren platformu Tweetdeck, bu sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde erişim sorunu yaşıyor. Tweetdeck'e giren kullanıcılar hesaplarını açamazken, tweet atmak da söz konusu olmuyor. Benzer sorun Twitter'a da yansımış durumda. Kullanıcılar Twitter'da hesaplarına erişebiliyor olsa da, tweet atarken sıkıntı yaşanabiliyor, hata mesajıyla karşılaşılabiliyor.
Konuyla ilgili Twitter'dan gelen bir açıklama olmazken, sorun haberi hazırladığımız TSİ 10.15 sularında da devam ediyordu.
Tweetdeck'te dünya genelinde yaşanan sorun Downdetector'ün hazırladığı harita üzerinden böyle görünüyor. Kırmızı noktalar, sorunun ağırlıklı olarak yaşandığı bölgeleri gösteriyor.
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