Twitter çok yakında herkese onaylı hesap verecek!

Twitter, doğrulama sisteminin berbat olduğunu kabul etti ve bunun için bir çözüm önerdi: Herkesi doğrulamak.

Doğrulama, normalde tanınmış kişilerin taklit edilmesini engellemeye yönelik bir önlemdi. Ama bu mavi onay işareti belli bir prestij taşıyor ve son zamanlarda bu işaret, Twitter'ın bu hesapları ve ne kadar rahatsız edici olsa da onların tweet'lerini desteklediği şeklinde yorumlanmaya başladı. Ve sonunda bazı skandallar üzerine site, bu doğrulama sistemini askıya aldı.

Eski doğrulama sistemi kapalı perdeler arkasında gerçekleşiyordu. Herkes bir web formu ile başvurabiliyor (tabii önemli biri olduklarına dair bazı kaynaklar göstermeleri lazım) ve sonuç Twitter'ın tam olarak neye göre olduğu belli olmayan karar sürecine göre belirleniyordu.

Twitter'ın "sağlığı" hakkında yapılan bir Periscope canlı yayınında, CEO Jack Dorsey doğrulama sürecini yeniden yapılandırmak ve açmak istediğini söyledi.

Dorsey'in konuşmasından bir kısım şöyle: "Amacımız doğrulamayı herkese açmak ve bunu ölçeklenebilir bir şekilde yapmalıyız, böylece insanların yoluna çıkmayacağız ve onlar kendileri hakkında daha fazla bilgiyi doğrulayabilecek, bizim bu konuda bir yargı ve hükmümüz olması gerekmeyecek, böylelikle bir taraf tuttuğumuz izlenimi oluşmayacak."

chip.com.tr'nin haberine göre Twitter'ın bu yeni doğrulama sistemi kulağa oldukça mantıklı geliyor ve haksızlıkları ortadan kaldıracak nitelikte görünüyor. Ama uygulamada ne kadar başarılı olacağını zamanla göreceğiz.