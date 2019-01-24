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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.01.2019 - 08:19, Son Güncelleme:

Twitter bu kez gerçekten 'kararıyor'

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Twitter bu kez gerçekten 'kararıyor'

Kullanıcılar tarafından gelen olumsuz yorumlar sebebiyle Twitter karanlık modu elden geçirilerek tekrar sunulacak.

Geçtiğimiz aylarda Twitter'a gelen gece modu çoğu kullanıcı tarafından beğenilmemişti. Wall Street Journal köşe yazarı Cristopher Mims tarafından paylaşılan gönderiye cevap olarak karanlık modu yeniden geliştireceklerini söyleyen Twitter CEO'su Jack Dorsey yeni modu gelecek güncelleme ile yakında sunacaklarını açıkladı.

Birçok sosyal medya uygulamasında yer alan gece modu çoğu kişi tarafından severek kullanılıyor. Daha öncesinde karanlık mod denemesine rağmen kullanıcılardan pek olumlu yorum alamayan Twitter yeni yüzüyle geri gelecek. Şu an karanlık modun siyahtan çok lacivert renge sahip olmasından şikayetçi olan kullanıcıların eleştirilerine kulak veren Twitter, yeni güncelleme ile gelen modda tamamen siyah tema kullanmayı planlıyor.

Twitter bu kez gerçekten kararıyor

Bu mod özellikle enerji tasarrufunu ve gözlere gelen fazla ışığın yumuşamasını sağlıyor. Merakla beklenen Gece Modu'nun ne zaman yayınlanacağı konusunda ise Twitter tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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