Twitter bu kez gerçekten 'kararıyor'
Kullanıcılar tarafından gelen olumsuz yorumlar sebebiyle Twitter karanlık modu elden geçirilerek tekrar sunulacak.
Geçtiğimiz aylarda Twitter'a gelen gece modu çoğu kullanıcı tarafından beğenilmemişti. Wall Street Journal köşe yazarı Cristopher Mims tarafından paylaşılan gönderiye cevap olarak karanlık modu yeniden geliştireceklerini söyleyen Twitter CEO'su Jack Dorsey yeni modu gelecek güncelleme ile yakında sunacaklarını açıkladı.
Birçok sosyal medya uygulamasında yer alan gece modu çoğu kişi tarafından severek kullanılıyor. Daha öncesinde karanlık mod denemesine rağmen kullanıcılardan pek olumlu yorum alamayan Twitter yeni yüzüyle geri gelecek. Şu an karanlık modun siyahtan çok lacivert renge sahip olmasından şikayetçi olan kullanıcıların eleştirilerine kulak veren Twitter, yeni güncelleme ile gelen modda tamamen siyah tema kullanmayı planlıyor.
Bu mod özellikle enerji tasarrufunu ve gözlere gelen fazla ışığın yumuşamasını sağlıyor. Merakla beklenen Gece Modu'nun ne zaman yayınlanacağı konusunda ise Twitter tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.
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