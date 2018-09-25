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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
25.09.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

TUSAŞ'tan Azerbaycan'da iş birliği

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TUSAŞ'tan Azerbaycan'da iş birliği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), havacılık ve uzay sanayisinde yürüttüğü çalışmaları desteklemeye yönelik Azerbaycan'da iş birliklerine gidiyor.

TUSAŞ, Türkiye'nin milli katılım gösterdiği Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'nda (ADEX) havacılık ve uzay sanayisine yönelik ürünlerini sergiliyor. 

Şirketin standında Milli Muharip Uçak, silahlı Hürkuş, insansız hava aracı Anka-S, T625 helikopteri, Göktürk-1 ve Türksat 6A uydularının maketleri yer alıyor.

TUSAŞ, fuarda Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMİA) ile bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokole TUSAŞ adına  İnsan Kaynakları Başkanı Mustafa Akkurt imza attı. İmza töreninde TUSAŞ Kurumsal İletişim ve Pazarlama Başkanı Tamer Özmen, Strateji ve Teknoloji Yönetimi Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk de hazır bulundu.

Protokolle AMİA bünyesinde bulunan akademik programlarla savunma ve havacılık alanında karşılıklı sürdürülebilir iş birliği tesis edilmesi, birikimlerin paylaşılarak Ar-Ge çalışmalarının hızlandırılması ve karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Mustafa Akkurt, AA muhabirine, protokol kapsamında AMİA'nın akademik programlarından yararlanacaklarını ve temel bilimlere ilişkin çeşitli kaynakların Azerbaycan ve Türkiye'ye kazandırılacağını söyledi.

Akkurt, iş birliğinin bir akademik çerçeveyle sınırlı olmadığını, geniş bir bilim ve teknoloji ekosistemini kapsadığını belirtti. Mustafa Akkurt, şu bilgileri verdi:

"Azerbaycan'daki temel bilimler birikimiyle bizdeki deneyim bir araya getirilecek. Karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı öngörülüyor. Havacılık ve uzay sanayisindeki gelişimimize katkı sağlayacak başta temel bilimler olmak üzere var olan birikimi Türkiye'ye taşımayı, bizdeki tasarım, üretim, kalite, sertifikasyon yeteneğini de Azerbaycan'a sunmayı hedefliyoruz. Bu kurum aracılığıyla Azerbaycan'daki çeşitli üniversitelerle iş birliğine kapı aralamış olduk."  

Söz konusu iş birliği kapsamında temel bilimlere ilişkin elde edilecek bilgi birikimiyle TUSAŞ'ın yüksek teknolojiye yönelik somut projelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

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