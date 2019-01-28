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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
28.01.2019 - 07:20, Son Güncelleme:

TUSAŞ yeni teknolojilere akademiyle kanatlanacak

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TUSAŞ yeni teknolojilere akademiyle kanatlanacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Teknoloji Yol Haritası'ndaki akademik çalışma konuları için Türkiye'nin önde gelen üniversitelerindeki doktora programları ve burada sunulan desteklerden yararlanacak.

ürkiye'nin ihtiyaç duyduğu insanlı/insansız hava araçları üreten TUSAŞ, sahip olduğu kabiliyetleri geliştirmek ve yenilerini kazanmak amacıyla çok çeşitli insan kaynağı zenginleştirme programları yürütüyor.

Şirket son olarak Türkiye'nin önde gelen üniversiteleriyle iş birliği yaparak TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2244 Sanayi Doktora Programı'na başvurdu.

Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip insan kaynağının yetiştirilmesi ve doktora dereceli araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen programa kabulde TUSAŞ oldukça yüksek bir performans gösterdi.

Söz konusu destek programı çerçevesinde, iş birliği sağlanan 9 üniversite ve 69 doktora öğrencisi için yapılan başvurunun hepsi kabul edildi. Böylece 500’den fazla doktora öğrencisinin desteklendiği programda şirketin payı yüzde 13’e karşılık geldi.

TUSAŞ'ın Gazi Üniversitesinde 3, Yıldız Teknik Üniversitesinde 7, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde 4, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 9, Bilkent Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsünde 20, İstanbul Teknik Üniversitesinde 3, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde 3, Uludağ Üniversitesinde 14, Sabancı Üniversitesinde 6 doktoralı bursiyeri olacak.

Program kapsamında, öğrencilere eğitimleri boyunca aylık 4 bin 500 lira burs veriliyor. Bu tutarın yüzde 25’i firma tarafından ödeniyor. Doktora sonrasında mezunlara 3 sene boyunca istihdam desteği sağlanıyor.

TUSAŞ, Teknoloji Yol Haritası kapsamında farklı test ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde, farklı tipte model destek ve hareketlendirme sistemlerinin tasarlanması; sesaltı, sesgeçişi ve sesüstü hızlarda çalışan, farklı şekil ve konfigürasyonlardaki dahili silah yuvalarında oluşan boşluk akımının rüzgar tüneli testleri ile incelenmesi; askeri veya sivil amaçlı, sabit veya döner kanatlı, yenilikçi konfigürasyonlardaki hava araçlarının kavramsal tasarımlarının rüzgar tüneli testleri ile değerlendirilmesi; rüzgar tüneli testlerinin zaman ve maliyet etkin yapılabilmesi gibi konularda doktora çalışmalarına ihtiyaç duyuyor.

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