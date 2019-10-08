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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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A.A.
08.10.2019 - 03:01, Son Güncelleme:

TUSAŞ, bu kez kapılarını çalışanlarının ailelerine açtı

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TUSAŞ, bu kez kapılarını çalışanlarının ailelerine açtı

Ürettiği hava platformlarını tanıtmak için seçkin heyetleri misafir eden TUSAŞ, bu kez kapılarını platformları geliştirip üreten çalışanlarının ailelerine açtı.

Türkiye'nin milli hava platformlarının geliştirilerek üretilmesinde görev alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) bu kez farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Milli hava platformları ve tesislerinin tanıtımı için bugüne kadar birçok devlet başkanı ile seçkin heyetleri ağırlayan TUSAŞ'ta hafta sonu bambaşka bir heyecan yaşandı.

TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesisinin kapıları bu kez platformları geliştirip üreten çalışanların ailelerine açıldı.

Ziyarete katılanlar, Gökbey genel maksat helikopterini, Atak taarruz ve taktik keşif helikopterini, Anka insansız hava aracını, Hürjet jet eğitim ve hafif taarruz uçağını, Hürkuş eğitim uçağını, Milli Muharip Uçak'ı evinde görme fırsatı yakaladı ve yakınlarından bunların geliştirilerek üretilmesindeki anılarını dinledi.

Anne ve babalarının veya çocuklarının geliştirip ürettiği araçları inceleyen yaklaşık 3 bin kişi, Atak helikopterinin gösterisini de izledi.

Platformların kenarında yakınlarına meraklı sorular soran ziyaretçiler, araç ve modellerinin başında, Atak ve Hürkuş ile süslenen "Ailelerimizle birlikte" yazılı pano önünde aile fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ziyaretin tadını en fazla çıkaran ise çocuklar oldu. Meraklı gözlerle uçak ve helikopterleri inceleyen çocuklar, TUSAŞ tesislerinde gönüllerince eğlendi.

TUSAŞ, tesislerini çalışanlarının ailelerine açmayı gelecek günlerde de sürdürecek.

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